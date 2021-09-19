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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تمنح هواتف أندرويد القديمة أفضل ميزة للخصوصية

جوجل تمنح هواتف أندرويد
جوجل تمنح هواتف أندرويد القديمة أفضل ميزة للخصوصية

أعلنت شركة Google جوجل الأمريكية منح مستخدمي هواتف أندرويد القديمة ميزة خصوصية مهمة للغاية حيث سيتمكن المستخدمون من إعادة تعيين أذونات نظام التشغيل Android 11 تلقائيا.

 

وبحسب موقع The Verge فإن نظام التشغيل Android 11 أندرويد 11 سيقيد إذن التطبيق للوصول إلى ميزات الهاتف الحساسة مثل التخزين أو الكاميرات إذا لم يتم فتحه لعدة أشهر، حيث من المفترض أن تصل الميزة لجميع هواتف أندرويد القديمة.

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وتم إطلاق الميزة الأصلية لهواتف أندرويد الحديثة مع نظام التشغيل أندرويد 11 العام الماضي 2020 ، ولكنها ستتوفر قريبًا على جميع هواتف أندرويد القديمة التي تعمل بنظام التشغيل Android 6 وما بعدها مع خدمات Google Play ، والتي تقول جوجل إنها يجب أن تغطي المليارات من هواتف أندرويد القديمة التي تم إصدارها منذ عام 2015 .

 

وتمكن الميزة مستخدمي هواتف أندرويد القديمة من حماية خصوصيتهم من خلال منع التطبيقات القديمة من الوصول غير المقيد إلى هواتفهم إذا لم يتستخدمونها منذ شهور. 


وستفيد الميزة في تقييد تطبيق كاميرا جديد من إمكانية الوصول إلى مساحة التخزين الخاصة بك حيث تم تصميم ميزة أمان أندرويد للتدخل وإعادة تعيين هذه الأذونات بمجرد أن يتضح أن التطبيق لم يعد يعمل بشكل منتظم.  
 

جوجل هواتف أندرويد القديمة ميزة خصوصية أندرويد 11 تقييد اذونات التطبيقات

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