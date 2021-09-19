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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطار صحي لأصحاب الدايت.. ساندوتش خيار بدون خبز

خيار بدون خبز
خيار بدون خبز

طريقة عمل ساندويتش الخيار الخالي من الخبز، تعتبر وجبة صحية تناسب الفطور أو العشاء لأصحاب الدايت ولكل من يهتم بتناول الاكل الصحي إليك طريقة إعدادها. 
 

إجمالي وقت الطهي20 دقيقة
وقت التحضير10 دقائق
وقت الطبخ10 دقائق
حصص الوصفة2

 

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مكونات سندويتش الخيار الخالي من الخبز
 

2 خيار كبير
4 ملاعق صغيرة مايونيز
2 حبة طماطم متوسطة (مقطعة إلى شرائح)
4 أوراق خس
4 شرائح دجاج سلامي
4 شرائح جبن
 

كيفية صنع ساندويتش الخيار الخالي من الخبز
 

 

1.اقطع طرفي كل خيار. استخدم ملعقة لاستخراج البذور. ثم قطع نصفين لجعلها نصف الطول.
2.ضعي ملعقة صغيرة من المايونيز داخل كل تجويف من الخيار.

3.يُسكب جانب واحد من الخيار بالخس ، وشرائح الطماطم ، وشريحة الجبن مطوية إلى النصف ، وشريحتين من سلامي الدجاج.


4.تُلف شريحة ثالثة من سلامي الدجاج وتوضع في قارب الخيار الثاني الفارغ ، بحيث تلائمها، أغلقي النصف الثاني فوق الأول.


5.كرري العملية مع باقي الخيار.

مصدر المعلومات موقع food.

خيار 8 وصايا نبوية لنكون من خيار الناس برغيف خبز تسوية خبز التورتيلا خبز

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