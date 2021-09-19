التعليم للبنين فقط.. طالبان تحرم الفتيات من حق التعليم

أعلنت حركة طالبان أن المدارس الثانوية في أفغانستان أعيد فتحها لـ البنين، بينما مُنعت الفتيات من الحضور إلى الفصول المدرسية.

ظلت معظم المؤسسات التعليمية مغلقة منذ استيلاء الجماعة الإسلامية على السلطة مع تعليق الحياة الطبيعية للكثيرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

لكن وزارة التعليم الجديدة في البلاد قالت إن الدروس للبنين في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر ستستأنف من يوم السبت، ولم يرد ذكر للفتيات في البيان ويعتقد أنهن سيتركن عالقات في المنزل.

وقد سُمح للفتيات بالعودة إلى المدارس الابتدائية، التي أعيد فتحها بالفعل لكن يتم الفصل بين الفصول الدراسية على أساس الجنس.

ولاقى هذا التحرك لتقييد تعليم الفتيات معارضة شديدة من قبل العديد من الأفغان ، الذين يجادلون بأنه "لا يوجد شيء في الإسلام يمنع حق المرأة في التعليم أو العمل".

منذ استيلاء طالبان على البلاد، وزعمت طالبان أن القوانين القمعية الصارمة التي فرضتها في التسعينيات، عندما كانت النساء مستبعدات في الغالب من التعليم والعمل ، لن يتم إنفاذها.

ولكن يبدو أن الإعلان الأخير يشير إلى عودة الجماعة إلى عهدها السابق ، عندما حظرت جميع تعليم الفتيات تقريبًا خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2001.

لقد تعرض نظام التعليم في أفغانستان للدمار منذ أكثر من ثلاثة عقود من الصراع المستمر،