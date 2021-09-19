وايه اللي عرفك إنه هيموت؟ علي جمعة يرد على منتقدي كتابة الأب أملاكه لبناته

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن نظام الميراث هو نظام إلهي وهذا متفق عليه ولا جدال فيه.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن تقسيم الميراث ليس له علاقة بتصرف المالك في ماله وأملاكه حال حياته لأن هذا جائز ولا حرج فيه، ولا علاقة له بالميراث.

وأشار إلى أن من يزعم أن كتابة الأب لبناته أملاكه حال حياته، يعطل تقسيم الميراث فهو أمر تضحك منه الثكلى، منوها أن الميراث محله التركة والتركة أمر غيبي لا يتم ولا يسمى بهذا الاسم إلا بعد وفاة هذا الرجل صاحب التركة.

وأوضح، أن المال حال الحياة لا يسمى تركة، ويجوز باتفاق العلماء والعقلاء التصرف فيه كيفما يشاء، طالما أن فيه تصرف عاقل ليس فيه إهدار ولا عدوان، مثل لو كان الرجل معه مال ووضعه في شنطة وأشعل النيران فيه.

وأضاف، أن الأب لو أتى بأمواله ووزعه على بناته حال حياته، فلا حرج في ذلك، مجيبا على التساؤل المشهور والمتداول: هذا يمنع الأخ من الميراث في التركة، بقوله "وما يدريك أن المالك يموت قبل أخيه ؟