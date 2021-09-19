قراءات في السرد المعاصر.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «قراءات في السرد المعاصر.. تنظير وتطبيق» للدكتور أسامة مدني.

يقدم الكتاب أربعة ومضات الأولى تتحدث عن قراءة النص، مفهوم وإجراء، والثانية تبين تجربة الكاتب في كيفية قراءة النص، والثالثة يقدم فيها المؤلف قراءته التطبيقية للنص السردي المعاصر في المجموعة المختارة موضع القرءاة.

أما الومضة الرابعة يثبت فيها ملحقًا بثلاثة نصوص أخرى لمجموعتين أخريين للسارد ذاته، صاحب المجموعة المختارة، قرأها بالقرءاة نفسها التي قرأ بها المجموعة المختارة، تعميقًا لكم القرءاة وكيفيها.

وأخيرًا عرض سيرة ذاتية لعلها تكون موضع إجابة عن سؤال لأحد الشداة.

وجاء على غلاف الكتاب:

«النقد الأدبي تراكمي، ازاحي، ولكنه "خائن" بطبيعته، نتواتر مدارسه على امتداد القرون والعقود فيزيح لاحقه سابقه، بعد أن يكون قد اقتات منه وشبع، ثم يلقيه في سلة المهملات منكرا للجميل، رواده ومدارسه "وهو مصطلح غير دقيقا خطوط متصلة منفصلة، تتوازى وتتقاطع، تتمدد وتنكمش على امتداد الازمنة يرفع كل منهم راية نصر للطرح أرضا المرة تلو الأخرى.

قوانينه سائلة غير مستقرة، رمال متحركة تبدو ثابتة، لكنها ستتخلى عنك عند أول موضع قدم، سراب ماء نلهث خلفه لكنك لن ترشفه ابدا، يقين اليوم هو شك الغد، المرة تلو الأخرى سنقع في الفخ.

تتعبد راهبا في محراب الكلاسيين فيأتي الرومانسيون لينهموك بالهرطقة، تبني معبد الحداثيين بتان حجزا فوق حجر ليكتمل، فيهدمة مابعد الحداثيين بضربة معول واحدة، لا فكاك، تلقي بكل مؤنك النقدية في سلة "مدرسة" واحدة فياخذها غراب "مدرسة" أخرى ويطير، اللاحق حافظ جميل السابق برهة، ولكن نكران الجميل قادم لا محالة».

الكتاب يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل.