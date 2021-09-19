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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. اليونان توجه الشكر لـ نواف الأحمد على دعمهم في مكافحة الحرائق

الكويت
الكويت

أعرب سفير اليونان لدى الكويت، كونستانتينوس بيبريجوس، عن إشادة وتقدير وشكر حكومة بلاده لمبادرة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، بدعم اليونان الصديقة وإسنادها في مكافحة حرائق الغابات.

 

جاء ذلك وفق بيان صحافي لقوة الإطفاء العام الكويتية خلال استقبال رئيس القوة الفريق خالد المكراد، للسفير بيبريجوس الذي نقل إشادة وتقدير وشكر من حكومة بلاده لمبادرة سمو أمير البلاد بدعم وإسناد اليونان في مكافحة حرائق الغابات لديها والدعم اللوجستي الذي قدمته دولة الكويت خلال الأزمة.

 

من جانبه رحب الفريق المكراد بالسفير اليوناني وأثنى على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال الإطفاء متمنيا للأصدقاء في اليونان السلامة والتعافي من آثار حرائق الغابات.

 

وكانت فرقة تابعة لقوة الإطفاء الكويتية شاركت في مكافحة حرائق الغابات باليونان ضمت 45 رجل إطفاء وست آليات بكامل تجهيزاتها اللوجستية والفنية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد وتمثلت مهمتها بمساندة الجانب اليوناني بإخماد الحرائق وتأمين المناطق للتأكد من عدم اشتعالها مجددا وعدم امتدادها إلى العاصمة (اثينا).

الكويت اليونان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حرائق الغابات

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