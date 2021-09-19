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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا بالكورنيش

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع مركز تلقي اللقاح بالكورنيش

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه ، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الحالة العامة داخل مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة .


تفقد نائب المحافظ، خلال جولته ، أقسام العزل بالمستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم ، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل ، كما حرص نائب المحافظ، على طمأنه أهلهم وذويهم على حالتهم .

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول ، مناشدا المرضي بتقديم التوعية لأهاليهم، عقب عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية. 

كما التقي بالأطقم الطبية بالمستشفيات، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واستمع إلى مطالبهم، ونقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من جهد في إدارة الأزمة داخل المستشفيات.


وفى سياق متصل، تفقد نائب المحافظ مركز تلقى لقاح كورونا بكورنيش النيل، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين.

 

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