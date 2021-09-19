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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشيخ المتهم بهتك عرض طفله في الدقهليه أمام النيابه: الشيطان ضحك عليا

ارشيفيه
ارشيفيه

أدلى إمام وخطيب بوزاره الاوقاف ومقيم قرية منشيه بدوي التابعه لمركز طلخا بمحافظه الدقهلية باعترافاته أمام النيابه حول هتك عرض طفله عمرها 11 عاما على يديه حيث قائلا :" الواقعة كانت  من عامين وكنت مغيب كنت باخد قرص منشط وكانت طالعه فوق ولقيتها لوحدها؛ الفكرة جاتنى وقلت ما حدش هياخذ باله؛  قربت منها قالت لي و هي خايفه في ايه انا عايزه انزل مع صحابي تحت قلت لها استنى وحصل اللي حصل كانت لحظه ضعف والشيطان ضحك على وعدى الوقت  ومعملتش حاجه معها ثاني".

وأضاف في اعترافاته: "انا قلت الموضوع انتهى وما حدش هياخذ باله انا  ما اعرفش عملت كده ازاي انا كنت عايز احضنها وابوسها بس لكن الموضوع فلت من ايدي وحصل اللي حصل"

  وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية،  قد قرر إحالة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات لتحديد موعد لمحاكمة لاتهامه بهتك عرض طفلة في بيته أثناء تحفيظها القرآن الكريم، وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه وحسر سروالها عنها وايلاج قضيبه بدبرها قاصدا من ذلك هتك عرضها حال كونه محفظا لها وتولى تعليمها مستغلا سلطته عليها في تحفيظ القرآن الكريم وقد اعترف المتهم بقيامه بالتعدي جنسيا وهتك عرض المجنى عليها.
واعترف المتهم أمام أسامة خليل ،وكيل نيابة مركز طلخا وأمانة سر محمد موسى وبإشراف حسن شطا مدير النيابة، بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه، وأكد المتهم بأنها بالفعل هي وصف غرفة النوم. 
 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ إثني عشر عاما وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه وحسر سروالها عنها وايلاج قضيبه بدبرها قاصدا من ذلك هتك عرضها. 
 

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه قد جرى استعمال الطفلة جنسيا لواطا بإيلاج بدبرها وأنه يوجد ارتخاء بفتحه الشرج.
 

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة واستغلال المتهم كونه محفظا للطفلة القرآن الكريم وقام بالتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها .
تعود الواقعة عندما أبلغت والدة الطفلة المجني عليها العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، ضد المتهم"سليمان ف. س."، 39 سنة، مقيم قرية منشأة البدوي، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها "ج.، 10 سنوات" حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.
وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد محسن، معاون المباحث من ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا.

الدقهلية هتك عرض طلخا شيخ طفلة

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