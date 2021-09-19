رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، مازال محل بحث واسع من جانب طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الذين يترقبون ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 حتى يتمكنوا من حجز أماكنهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2021.

رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع الجاري، رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وعلى طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ترقب ظهور النتيجة على رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا.

خطوات التعامل مع رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على أيقونة عرض النتيجة

شكل ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

سيجد الطالب أنه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، إلا اذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

موعد التظلمات

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، لمدة 7 أيام فقط بدءا من اليوم التالي لـ إعلانها.

خطوات تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021 الالكترونية المجانية

ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

اكتب الرقم القومي

اكتب البريد الموحد

اكتب كلمة مرور البريد

اضغط على تسجيل الدخول

حدد بيانات المواد المراد التظلم منها واملأ البيانات المطلوبة

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعليمات يجب إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق اجابة (بابل شيت) الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 تتمثل فيما يلي : الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع، و إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما.

ويتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، ويسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً ، ويتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة



ويسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة ، ويقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح).

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، يتكلف إعادة الفحص اليدوي لاوراق امتحانات الثانوية العامة 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: (البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتلقى الاستفسارات والشكاوى على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨