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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

كلية الملك خالد العسكرية.. كل ما تريد معرفته عن الجامعة السعودية ومتى تأسست؟

السعودية
السعودية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني السعودي عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

كلية الملك خالد العسكرية تعلن عن نتائج القبول النهائي لخريجي الجامعات


أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني ، السبت، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

كلية الملك خالد العسكرية تأسست بناءً على الأمر السامي بإنشائها تحت هذا الاسم، استكمالاً لعملية إعداد وتخريج الضباط بالحرس الوطني، التي بدأت بجناح المرشحين الذي أفتتح عام 1358هـ، ثم تلته المدرسة العسكرية لتخريج الضباط التي افتتحت عام1393هـ. وقد تم افتتاح الكلية رسمياً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله حينما كان ولياً للعهد نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد.

وتخرجت الدفعة الأولي من كلية الملك خالد العسكرية في شهر شعبان 1405هـ، كما تم تخريج الدورة الأولى من دورة تأهيل الضباط الجامعيين في شهر شعبان 1406هـ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز .

مهام كلية الملك خالد العسكرية

تتضمن مهام كلية الملك خالد العسكرية تعليم وتدريب الطالب ليكتسب الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً في الحرس الوطني، وهناك عدة مهام أخرى تعمل الكلية من أجلها وتسخر لها الإمكانيات والبرامج، ومن أهمها : عقد دورات تأهيل الضباط الجامعين بالحرس الوطني، والمساهمة في رفع مستوى الكفاءات القيادية عن طريق الدورات المتخصصة والندوات العسكرية العلمية والإسهام في خدمة البحث العلمي في المجال العسكري والمشاركة في خدمة المجتمع من خلال المناسبات الوطنية على مدار العام.

ومدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات موزعه على ستة فصول دراسية يستغرق كل فصل منها من 14 الى 16 أسبوعاً ويبلغ عدد الساعات الدراسية (132) ساعة معتمده تؤهله للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويعين المتخرج من الكلية على رتبة ملازم. 

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وتهدف مناهج الكلية إلى تخريج ضابط مزود بالمعارف العلمية والتطبيقية التي تؤهله للعمل العسكري والقيام بواجبه القيادي، ولتحقيق ذلك تنقسم مناهج الكلية إلى: عسكري، ومدني. يشتمل المنهج العسكري على مجموعة من المواد العسكرية المختلفة وغيرها من المواد المساندة. ويضم المنهج المدني عدد من المعارف الأكاديمية و الدراسات الأسلامية وعلوم الحاسب الآلي .

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