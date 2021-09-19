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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال حال ارتكاب هذا الفعل

صدى البلد

أقرت إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية عقوبات جديدة لكل من يقوم بتخزين النفايات أو التخلص منها بأي طريقة تشكل ضررا على الصحة العامة أو البيئة.

وحسب "عكاظ" السعودية، قرر نظام إدارة النفايات إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال سعودي، بحق كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة.

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وحظر النظام الجديد ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.

وتنتقل ملكية النفايات إلى الدولة  في حالتين، الأولى: وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها.

ومنح النظام المركز الوطني لإدارة النفايات الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة، ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز.

ومنع النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز.

السعودية السجن غرامة النفايات اخبار العالم

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