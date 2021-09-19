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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|"سكني": استفادة 45 ألف أسرة من "البناء الذاتي" حتى أغسطس 2021

برنامج سكني
برنامج سكني

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 .


قال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس"، أن هذا العدد يأتي  ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن البرنامج عن استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة منها 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني.

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ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.


ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".
 

برنامج سكني اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج القرض العقاري

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