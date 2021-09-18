اقتصاد السعودية|وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي

اختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي بلندن تحت مظلة "استثمر في السعودية"، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، واستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة 114 دولة وحضور لأكثر من 40 ألف زائر.



وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية "واس" أن المعرض يتيح للعارضين والزوار الفرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع عبر أربعة مجالات: البرية والبحرية والأمنية والتقنيات المشتركة.



ويُعد قطاع الدفاع جزءًا أساسيًا من مخططات المملكة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع الاقتصاد، كما هو مستهدف في رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يسهم القطاع بما يعادل 4.5 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما يصل إلى 60000 فرصة عمل بحلول عام 2030.



وأوضح مدير قطاع الدفاع بوزارة الاستثمار المهندس عبد الرحمن المزيد أن الوزارة تشارك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية في هذه الفعالية الدولية لاستعراض العديد من فرص الاستثمار في قطاع الدفاع والأمن داخل المملكة، حيث تهدف المملكة



ومن خلال رؤية 2030 لتوطين التقنيات العسكرية ونقل أحدث الخبرات إلى المملكة، وتمنحنا هذه المشاركة الفرصة للقاء المستثمرين عن قرب، واستعراض أبرز الإصلاحات في البيئة الاستثمارية في المملكة وما تقدمه المملكة للمستثمرين.



وعلى هامش المعرض رعت وزارة الاستثمار ورشة عمل أقيمت تحت عنوان "إستراتيجية الصناعات العسكرية وتمكينها"، وتلقي خلالها الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة لقطاع الدفاع والفرص الاستثمارية المرتبطة به.



يذكر أنه رغم الآثار التي تركتها جائحة كورونا على مجال التجارة والاستثمار العالمي إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تسجل تعافياً، حيث وصلت التدفقات إلى نسبة 20% خلال عام 2020، واستمر هذا النمو حتى عام 2021، فيما سجلت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من هذا العام أرقامًا قياسية في منح التراخيص الاستثمارية.