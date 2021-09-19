ليكون الحكم رسالة حق.. النيابة تطالب بأقصى العقوبة على متهمي "اللجان النوعية"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية في حلوان".

واختتم عضو النيابة العامة محمد شبانة مرافعته، قائلًا "لم تثنيهم صرخاته.. وأقوال متهم في التحقيقات "ضربنا وليد 13 طلقة ورا بعض طلقة طلقة جت في راسه وفي صدره، وده علشان نتأكد أنه مات"، ونزيد على تلك الأقوال دليلا استمد من أقوال المتهم عمر عباس والذي قرر "أنا نزلت عشان أشترك في واقعة وليد عشان أجمد قلبي ودوري كان مقتصر أني أسوق العربية اللي نخطف بيها وليد، وأتقالي أننا حلال نقتل وليد" وعن قاتلي المجني عليه وليد قرر "كنت أنا وواحد اسمه عمرو شريف، عشان هو يعرف وليد كويس فهو اللي سحبه للمكان".

دأبت النيابة العامة على البحث عن المقطع المصور للمجني عليه على شبكة المعلومات الدولية وهدانا الله تعالى اليه، وعرضت المحكمة الموقرة، وشاهدت بشاعة محتواه، ولن أعيد على سمعكم إلا أنني أتذكر أن المقطع تخلله في بدايته شعار يُفرأ "لن ننسى .. لن نسامح.. قسما سنقتص"، فوالله الذي لا اله الا هو لن ننسى ما فعلتموه ولن نسامح فيما اقترفتموه والله والله والله الذي لا اله الا هو لـ نقتص ممن قتلوه و لـ يتذوقن نفس الكأس.

هذه هي الواقعة برمتها، هذه هي الفاجعة بمآسيها، وهؤلاء مرتكبوها، وبين أيدي المحكمة أدلتنا على جرمهم، وها نحن نمثل اليوم، أمام عدلكم، نطالب بتطبيق العدل، العدل الذي شرعه الله في كتابه، العدل الذي دونه القانون في مواده، العدل هو إنزال أقصى عقاب على هؤلاء المتهمين، جزاء ما اقترفته أيديهم، جزاء أفكارا ارهابية ومعتقدات تخريبية، افضينا اليكم اليوم لا بصفتنا ممثلين عن المجني عليه فحسب، بل نحن نمثل مجتمع بأثره، مجتمعا تألم طويلا وبكى كثيرا على عزيزا فقد وعلى غالي سقط، نحمل لواء مجتمع يعتدى عليه تارة باسم الشرعية وتارة باسم الدين وتارة أخرى باسم السياسة، لقد منحنا المجتمع شرف تمثيله أمام عدلكم، وأخذ علينا عهدنا أن نعود اليه، حاملين قضائكم العادل عزاء وفداء، عزاء له على ما اقترفه المتهمون، وفداء لكل قيم المجتمع التي أنتهكت، ليكون حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية، أن البشرية لن تعود ابدا لعصر الغاب، ليكن في حكمكم القصاص، لتشفى قلوب قوم المؤمنين، وليعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

والمتهمون في القضية هم "عبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبدالرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.