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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

‏ وزير التموين: تخفيضات معارض أهلا مدارس لا تقل عن 30%‏

علي المصيلحي وزير
علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية

اكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه ‏يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس من حيث الجودة او ‏التخفيضات الموجودة به، واشار إلى أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك .

 

وأكد انه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

 

‏ من جانبه أكد الأستاذ احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ‏أن  الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية ‏يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، ‏وأشار إلى ان التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة ‏به.

 

مضيفا إلى أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل، واكد احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان ‏مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض .

 

مشددا على ان توجيهات وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏

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