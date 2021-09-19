لحظة رومانسية تجمع ياسمين الخطيب وزوجها في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت المذيعة ياسمين الخطيب، أحدث صورة جمعت بينها وزوجها رمضان حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت ياسمين الخطيب في صورة رومانسية بين أحضان زوجها حيث ارتدت توب باللون الأسود وبنطال جينز واعتمدت تسريحة شعر منسدل وميك بألوان تتناسب مع الإطلالة.



وكتبت ياسمين الخطيب علي الصورة معلقة "وبطمن وأنا في حضنك.. هخاف من إيه! 💛💙 " نالت اعجاب متابعيها.



واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها، فى حفل صغير أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.



يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.