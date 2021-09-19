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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى.


  واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى المشروعات الكبرى العديدة التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات هائلة، ولذا فالحكومة مهتمة بتنظيم صيانتها وإدارتها وتشغيلها، لافتا في هذا السياق إلى عدد من هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، منها على سبيل المثال مدينة الثقافة والفنون، ومشروع النهر الأخضر، والمدينة الأوليمبية، وغيرها، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل أن تكون هناك شراكات في مثل هذه المشروعات، لإدارتها وصيانتها وتشغيلها.


  وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي انعقاد هذا الاجتماع اليوم بحضوركم باعتبار أنكم شاركتم في تنفيذ عدد كبير من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا عدد آخر من المشروعات التي نرغب في طرحها، من خلال نظام الشراكة للإدارة والتشغيل والصيانة؛ فهذه استثمارات كبرى أنفقتها الدولة على تلك المشروعات ويتعين علينا الحفاظ عليها.


من جانبه، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أننا نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق مبدأ الإدارة الجيدة؛ كي نضمن الحفاظ على هذه المشروعات، وأن تدر عائدا للدولة وكذلك للشركة التي ستتولى الإدارة.
 

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