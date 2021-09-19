أحمد بدير يشكر السيسي: الشعب وجد من يحن عليه

بعد دعمه للفنانين..

أبدى الفنان أحمد بدير، سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية.

وقال أحمد بدير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "النهاردة عيد لكل مبدعي مصر، والرئيس السيسي أب يرعي جميع الفئات".

وتابع أحمد بدير: "الرئيس السيسي يدير كافة الملفات بنجاح، ورأينا ذلك في ملف الطرق وحياة كريمة وفيروس سي".

وأكد أن البعض ينظر إلى الفنانين على أنهم بيلعبوا بالملايين، لكن هناك أسر من الفنانين تعيش بألف وألفي جنيه، موجها الشكر للرئيس السيسي: "الشعب وجد من يحنو عليه".