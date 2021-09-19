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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دعمه للفنانين..

أحمد بدير يشكر السيسي: الشعب وجد من يحن عليه

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير

أبدى الفنان أحمد بدير، سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية.

وقال أحمد بدير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "النهاردة عيد لكل مبدعي مصر، والرئيس السيسي أب يرعي جميع الفئات".

وتابع أحمد بدير: "الرئيس السيسي يدير كافة الملفات بنجاح، ورأينا ذلك في ملف الطرق وحياة كريمة وفيروس سي".

وأكد أن البعض ينظر إلى الفنانين على أنهم بيلعبوا بالملايين، لكن هناك أسر من الفنانين تعيش بألف وألفي جنيه، موجها الشكر للرئيس السيسي: "الشعب وجد من يحنو عليه".

عبد الفتاح السيسي برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي أحمد موسى حياة كريمة أحمد بدير

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