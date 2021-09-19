تسريبات تكشف مصير إطلاق سماعات AirPods 3 اللاسلكية هذا العام

كشفت تسريبات عن بدء شركة آبل الأمريكية في عمليات الإنتاج الضخم لسماعاتها اللاسلكية القادمة AirPods 3 ، مما يشير إلى أن آبل تستعد بالفعل لإطلاق السماعات خلال العام الجاري.



وبحسب موقع Tom's Guide فإن شركة آبل كان من المفترض أن تطلق سماعات AirPods 3 في مؤتمر إطلاق هواتف آيفون 13 الذي تم عقده الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.



وفقًا لتقرير جديد من DigiTimes فإنه تم الانتهاء من التصميم وأصبح AirPods 3 قيد الإنتاج الآن، ولكن لم يكشف التقرير تحديدا موعد إطلاق السماعات إلا أنها أشارت إلى أنه سيتم إطلاقها بالفعل هذا العام.



وشهد سماعات AirPods 3 اللاسلكية أكبر تغيير على الإطلاق منذ إطلاقها لأول مرة عام 2016 ، حيث تأتي بتصميم مختلف أصغر من المتعارف عليه وذات سيقان أنحف وأقصر، حيث قد تقترب في تصميمها من تصميم سماعات سامسونج.



ومن المقرر أن تحصل سماعات AirPods 3 القادمة على عدد من الميزات منها ميزة Spatial audio، والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، كما تتيح ميزة مشاركة الصوت مشاركة المقاطع الصوتية بسهولة إلى AirPods وآيفون وآيباد وiPod touch.