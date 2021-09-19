الأوروبيون محبطون وفرنسا غاضبة من أوكوس.. بايدن يتعهد بطمأنة الحلفاء ومواجهة الصين

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتعزيز التحالفات الأمريكية، لكن بعض تحركاته البارزة في الأشهر الأولى من إدارته، أثارت قلق الحلفاء.



وتشعر فرنسا بالغضب، من الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، بشأن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية؛ لأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان جعل الحلفاء يتشككون في التزامات الولايات المتحدة في الخارج، والأوروبيون محبطون من قرار الإدارة بالإبقاء على قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، حتى مع فتح البلدان حدودها أمام الأمريكيين الذين تم تطعيمهم.



ويصر البيت الأبيض على أن بايدن يقدر شراكات الولايات المتحدة مع حلفائها ويلتزم بتعزيز تلك الروابط، خاصة بعد 4 سنوات من اختبار الرئيس السابق "ترامب" لتلك العلاقات، بطبيعته القتالية، وسياسة “أمريكا أولا”.



ولكن التطورات الأخيرة تعقد- مع ذلك- جهود بايدن، لا سيما مع الحلفاء الأوروبيين.





وقال ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد وأجنبي سابق مستشار السياسة للسيناتور الراحل جون ماكين (جمهوري من أريزونا).



وأضاف “لا أعتقد أن هذه نكسة صافية”، وقال عن الصفقة التي أبرمت مع المملكة المتحدة وأستراليا، والتي تهدف لتسليم غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا “أعتقد أن هذه خطوة صافية كبيرة إلى الأمام، لكن لديها انتكاسات واضحة على الجانب الفرنسي والأوروبي”.



ويقول الخبراء والمسؤولون السابقون إن الاتفاقية الثلاثية الجديدة، هي خطوة مهمة بالنظر إلى القوة العسكرية المتنامية للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على الرغم من أن البيت الأبيض يجادل بأن الاتفاقية ليست استجابة لدولة واحدة.



وجعل بايدن مكافحة النفوذ الصيني محورًا رئيسيًا لسياسته الخارجية وستعمل الاتفاقية على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وتقويض الميزة الإقليمية العسكرية لبكين.



ومع ذلك، كان الفرنسيون يسعون للحصول على عقد دفاع خاص بهم بمليارات الدولارات مع أستراليا وغضبوا من الأخبار.

ولم يقدم البيت الأبيض إلى فرنسا والشركاء الآخرين إخطارًا مسبقًا حتى يوم الإعلان عن الاتفاقية ، واستجابت باريس بسرعة ، واستدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا يوم الجمعة وألغت خططًا لإقامة حفل في واشنطن العاصمة.



ويمثل الإعلان عن الاتفاقية الثلاثية 'سلوكًا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء ، تؤثر عواقبه بشكل مباشر على الرؤية التي لدينا لتحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا' ، وفقا لما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو والذي لفت إلى أنه تم استدعاء السفراء بتوجيهات من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشادت إيفلين فاركاس، التي شغلت منصب نائب مساعد وزير الدفاع لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا خلال إدارة أوباما ، بالاتفاق كخطوة مناسبة لردع الصين لكنها قالت إنها 'فرصة ضائعة' لعدم إدراج الفرنسيين في الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

واضافت فاركاس: 'من الواضح أن هذه ليست أحادية الجانب ، كما فعلنا في ظل الإدارة السابقة' ، مشيرة إلى أن بايدن ، على عكس ترامب ، ليس 'متهورًا أو لا يمكن التنبؤ به'.

وتابعت 'إنه ردع تقليدي للغاية" واضافت إن “المشكلة الوحيدة هي أن الجزء الدبلوماسي من هذا لم يتم تحديده مسبقًا”

وقال تشارلز كوبتشان، الذي شغل منصب مدير كبير للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة أوباما، إن طرح الاتفاقية الجديدة، رغم حسن النية، كان إشكاليًا.

وتابع “في نهاية المطاف، للوقوف في وجه الصين في جميع المجالات، فإن أفضل رهان لأمريكا هو تحالف واسع النطاق من الديمقراطيات وهذا الاتفاق يضيف ثقلًا إلى تحالف متوازن. ولكن بأي ثمن؟ ”

واسترسل “أعتقد أنه كان ينبغي القيام بمزيد من الواجبات المنزلية كحد أدنى لإبلاغ الأوروبيين أن هذه المبادرة كانت آتية على الطريق وربما حتى للحصول على مزيد من المشاركة الأوروبية.”

ويتطلع المسؤولون الأمريكيون أيضًا إلى طمأنة الحلفاء القلقين بعد الانسحاب من أفغانستان ، والذي ترك الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر في البلاد مع سيطرة طالبان.

والتزم بايدن بالموعد النهائي للانسحاب في 31 أغسطس رغم الدعوات العلنية من بعض الحلفاء لتمديد الموعد للسماح بمزيد من عمليات الإجلاء.

وقال بريت بروين، الذي خدم في البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، إن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أعربوا عن إحباطهم من أن بايدن وفريقه لم يمضوا وقتًا كافيًا في الاجتماع أو التحدث مع الحلفاء ، خاصة بعد أن اعتبروا الانسحاب من أفغانستان “خطوة أحادية الجانب” من قبلنا

واضاف بروين: “القادة يريدون مواجهة الوقت” متابعا “إنهم يريدون أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن مظالمهم ومخاوفهم ، وكذلك الشعور بأن بايدن يستمع إليهم”.

وأصر بايدن في أواخر الشهر الماضي على أنه لم ير أي حلفاء يشككون في مصداقية الولايات المتحدة وأصر على أن كل حلفاء الناتو 'يعلمون ويوافقون على القرار الذي اتخذته لإنهاء مشاركتنا مع أفغانستان بشكل مشترك'.

وسيكون الأسبوع المقبل مليئًا بالفرص أمام بايدن لمعالجة بعض مخاوف الحلفاء بشكل مباشر.

من المتوقع أن يستضيف الرئيس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البيت الأبيض ، حيث ستركز المحادثات على الأرجح على COVID-19 ، الاتفاقية الثلاثية الجديدة مع أستراليا ، وربما تداعيات الانسحاب من أفغانستان، والتي قوبلت بانتقادات شديدة من بعض المشرعين في المملكة المتحدة. .

ويستضيف بايدن أيضًا قمة حول كورونا خلال الأسبوع للتأكيد على الحاجة إلى استجابة عالمية أقوى للوباء. حث القادة الأجانب والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية الولايات المتحدة على الامتناع عن تقديم جرعات معززة في وقت تفتقر فيه العديد من البلدان الفقيرة إلى الجرعات الأولى من اللقاح.

وسيتحدث بايدن مباشرة إلى الحلفاء يوم الاثنين عندما يحدد جدول أعمال سياسته الخارجية في أول خطاب له كرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. سيشارك في بقية الأحداث تقريبًا من واشنطن بسبب جائحة COVID-19.

وقال بروين، الذي شغل منصب مدير من المشاركة العالمية خلال إدارة أوباما.

وقال فونتين، من مركز الأمن الأمريكي الجديد ، إنه سيكون من المهم بشكل خاص أن يحاول بايدن طمأنة الشركاء في أوروبا ، حيث يتطلب الأمر 'درجة أعلى من صيانة التحالف'.