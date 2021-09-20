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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشروع القومي للبذور يساهم في انتقاء أنواع ذات قدرة على زيادة الانتاجية

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالمنظومة الزراعية في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق، موضحا ان الفلاح المصري لاقى دعم كبير من الدولة منوها إلى أن المنظومة الزراعية تشهد تطورًا كبيرًا في مصر منذ عام 2014 حتى الآن.

وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن المشروع القومي للبذور من المشروعات الهامة التي سيكون لها دور في إنتقاء الأنواع القادرة عي زيادة الإنتاجية، فضلا عن توفيرها محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

وتطرق البلشي في حديثه إلى اهمية مشروع الدلتا الجديدة، مركدا انه أحد المشروعات القومية للدولة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأراضي الزراعية، والاستفادة منها بشكل كبير، حيث انه يأتي في اطار تعزيز الدولة على تعزيز الانتاج الزراعي وتوسعة الرقعة الزراعية، لذلك المشروع القومي لانتاج البذور سيخدم هذه الرؤية بشكل جيد وفعال.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوسع في توفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود مهم يهدف الي الاعتماد على بذور منتجة محلياً تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصنافا زراعية عالية الجودة والانتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

وعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الرئيس السيسي، عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الاجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

جاء ذلك على خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "بحث الاستغلال الامثل لمياه الأمطار  والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لانتاج البذور".
 

مصر وزير الزراعة مجلس الوزراء مجلس النواب الأراضى الزراعية المشروعات القومية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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