نشرة أخبار العالم|فضيحة تهز سمعة مديرة صندوق النقد الدولي.. اختراق خطير لطائرة الرئيس الأمريكي الجديدة.. وحقيقة إلغاء فرنسا قمة مع رئيس سويسرا بسبب صفقة طائرات نفاثة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

نجل رئيس أوغندا: السيسي رجل عظيم.. والتعاون مع مصر يضمن استقرار حوض النيل

قال الجنرال موهوزي كاينيروجابا، نجل رئيس أوغندا يوري موسيفيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل عظيم، داعيًا إلى مواصلة التعاون مع مصر لضمان استقرار منطقة حوض النيل.

وغرد كاينيروجابا، وهو أيضًا قائد القوات البرية لجيش أوغندا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تشرفت منذ 10 سنوات بلقاء قائدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم هو رئيس جمهورية مصر العربية.. إنه رجل عظيم.. ويجب أن تمضي أوغندا قدما في التعاون مع مصر، لضمان استقرار حوض النيل".

وقال كاينيروجابا في تغريدة أخرى: "حينما كنت في مصر لمدة 6 أشهر، لم يكن لدي مشكلة مع أي مصري، وإذا فكر أحد أن يحارب مصر فيجب أن يعرف أنه يحارب أوغندا أيضًا".

رغم استنكار بيروت.. سفينة إيرانية ثالثة محملة بالنفط تبحر إلى لبنان

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بأن موقع مراقبة حركة السفن قال إن سفينة إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم نقل حمولتها لاحقا إلى لبنان.

ووصل أول صهريج محمل بالوقود الإيراني إلى لبنان الخميس الماضي قادمًا من الأراضي السورية عبر طريق خاص في حوش السيد علي في الهرمل.

وكان رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، قال الجمعة إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد انتهاك لسيادة لبنان، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على موقع " تويتر".

وقال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

تلاعب لصالح الصين.. فضيحة تهز سمعة مديرة صندوق النقد الدولي

تخاطر "كريستالينا جورجيفا" بتقويض سلطتها كرئيسة لصندوق النقد الدولي، بعد اتهامها بالتأثير على تقرير لصالح الصين عندما كانت تعمل في البنك الدولي.

وقالت صحيفة بوينس آيريس تايمز، أن الأمر يدخل ضمن نطاق الفضيحة الدولية، فــ"كريستالينا جورجيفا" تضر بسمعتها كرئيسة لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل أسابيع فقط من الاجتماع السنوي لرؤساء المنظمات المالية العالمية.

وتبدأ القصة من عن البنك الدولي، الذي دخل في صراع مع كريستالينا جورجيفا، متهمًا إياه بعد تحقيق لشركة محاماة عينها البنك، بأنها مارست ضغوطًا على موظفي البنك لتعزيز تصنيف الصين في تقرير ممارسة الأعمال في 2018.

وكانت جورجيفا تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي وقت صدور التقرير الذي حسن تصنيف الصين إلى المركز 78، ويقيس سهولة وشفافية الأعمال في اقتصاد كل دولة.

اختراق خطير لطائرة الرئيس الأمريكي الجديدة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "بوينج" فتحت تحقيقا إثر العثور على زجاجتين من مشروب التيكيلا الكحولي في إحدى طائرات "إير فورس 1" الرئاسية التي تعمل على تطويرها بأحد مصانعها في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الحادث يُعتبر خطيرا بشكل خاص، لا سيما وأنه يتضمن عنصرين حساسين؛ الكحول وطائرة شديدة السرية.

وفي أول تعليق على تقرير "وول ستريت جورنال"، قال متحدث باسم "بوينج" للصحيفة أن الحادث أمر فردي.

وأكدت الصحيفة أن موظفي الشركة لا يتمكنون من العمل على متن هذه الطائرة سوى بعد الحصول على تصاريح أمنية.

حقيقة إلغاء فرنسا قمة مع رئيس سويسرا بسبب صفقة الطائرات النفاثة

أثارت سويسرا غضب الكثيرين هذا الصيف من خلال اختيار ما يسمى بـ اختيار شراء 36 مقاتلة أمريكية من طراز Lockheed Martin F-35A بدلاً من Dassault Rafale الفرنسية أو طائرات إيرباص الأوروبية.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها 'لم تلغ أبدا' لقاء كان مقررا بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره السويسري جاي بارميلين لأنها كانت محبطة من قرار برن هذا الصيف لشراء طائرات مقاتلة أمريكية بدلا من الفرنسية ، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية في وقت سابق أن الاجتماع الذي طال انتظاره بين ماكرون وبارميلين (الذي يتولى منصب وزير الشؤون الاقتصادية في البلاد) ، تم إلغاؤه بسبب الغضب الذي شعرت به باريس بشأن مفاوضات الحكومة السويسرية الفاشلة بشأن الاستحواذ على الطائرات.

أستراليا .. بيان عاجل من الجيش بشأن صفقة الغواصات مع فرنسا

قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر دوتون، اليوم الأحد، إن بلاده كانت صريحة وصادقة مع فرنسا بشأن مخاوفها حول انسحاب أستراليا من صفقة الغواصات.

وأضاف دوتون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية: "ما قيل عن أن الحكومة الأسترالية لم تعلن عن المخاوف سلفا يتحدى ببساطة وبصراحة ما هو موجود في السجلات العامة وبالتأكيد ما قالوه علنا على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأحجم عن الكشف عن تكلفة الصفقة الجديدة وقال "لن يكون مشروعا بتكلفة رخيصة".

وتخلت أستراليا عن اتفاق 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأعلنت يوم الخميس خطة لبناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية في شراكة أمنية ثلاثية.

السعودية.. بدء اكتتاب الأفراد بأسهم العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات

انطلقت اليوم الأحد عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc في السعودية والتي ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

ووفقًا لقناة "العربية"، جرى تخصيص 2.400.000 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

كانت الشركة قد أعلنت أن فترة اكتتاب المؤسسات انتهت بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

الدوق يلعب القط والفأر.. الأمير أندرو يترك مخبأه لرؤية ابنته الحامل بالمستشفى

ربما يغادر الأمير أندرو، بالمورال؛ لرؤية ابنته الحامل “بياتريس”، بعد أن تم إدخالها على ما يبدو إلى مستشفى في لندن، يوم الجمعة، بينما يحاول محامون، تقديم دعوى ضده، بالاعتداء الجنسي على فرجينيا جوفري.

وتنتظر حفيدة الملكة اليزابيث الثانية، البالغة من العمر 33 عامًا، مولودها الأول من زوجها الإيطالي إدواردو مابيلي موزي، 38 عامًا، الذي تزوجته في حفل مفاجئ، أقيم العام الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد كورونا، ضم أفراد العائلة المالكة.

ومن المرجح الآن أن يقوم والدها الامير أندرو، الذي كان مختبئًا لبعض الوقت في ملكية مساحتها 50000 فدان في أبردينشاير، برحلة، على مدى 500 ميل (أكثر من 800 كيلومتر) للعودة إلى لندن لرؤية بياتريس، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.