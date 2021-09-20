اليوم.. محاكمة 10 متهمين بقتل مواطن وترويع آخرين في المطرية

تنظر اليوم الاثنين، الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم محمد حسني احمد عبد المقصود، وأحمد أمین عبد العزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية " فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.