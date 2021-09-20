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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أبرز أحداث يوم الأحد داخل محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

أنشطة محافظة أسوان
أنشطة محافظة أسوان خلال 24 ساعة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأحد. 

وبدأت الأحداث بقيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح معهدى الرتاج الإبتدائى بمركز إدفو ، والمنشية الجديدة الأزهرى الإبتدائى بمركز كوم أمبو وذلك بمرافقة نائبة أحمد شعبان ، والدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وأيضاً الشيخ حمدى محمد طه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية وذلك وسط فرحة أهالي قرية الرتاج بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بجنى باكورة ثمار مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة ". 

وخلال تفقده لمكونات معهد الرتاج الإبتدائى شدد اللواء أشرف عطية على عدم إستلام أي مشروعات لإنشاء معاهد أزهرية أو مدارس إلا بعد تلافي جميع الملاحظات ومراجعة لجنة فنية متخصصة لذلك، علاوة علي الإهتمام بإنشاء الملاعب التي تساهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتعددة داخل الصروح التعليمية، وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان خطوط الإنحدار ضمن مشروع الصرف الصحي لمدينة الرديسية بتكلفة 200 مليون جنيه والذى يضم 3 محطات رفع، ومحطة معالجة ، وأكثر من 50 كم من خطوط وشبكات الطرد والإنحدار والوصلات المنزلية لتخدم حوالي 14 ألف نسمة من سكان مدينة الرديسية وقرى خور الزق والرتاج والمليكية.

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محافظ أسوان: تنسيق بين الجهات المعنية لتطبية الإجراءات الاحترازية في جميع المؤسسات

وفي نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية على حرصه بدعم جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في إنشاء المعاهد الأزهرية بمختلف قرى ومدن المحافظة ، وخاصة في القرى التي تشهد سلسلة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتي تقام داخل 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وعزبة حيث أنه تم تحقيق معدلات كبيرة في التنفيذ بجودة عالية لهذه المشروعات بما يصب في مصلحة المواطن الأسوانى. 

هذا فيما تواصل محافظة أسوان استعداداتها المبكرة للتعامل السريع مع تداعيات هطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والاستفادة من الدروس السابقة تم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة التجهيزات اللازمة لتنفيذ خطة التدريب العملي المشترك ( صقر 91 ) لمجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع إدارة الدفاع الشعبى والعسكرى وذلك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر القادم . 

وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة برئاسة الإجتماع التنسيقي بحضور العميد أحمد موسى المستشار العسكري، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، علاوة على مديري الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات .

بينما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تنسيق متواصل بين كافة الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ، بمختلف المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والعامة والمناطق الأثرية والسياحية ، بجانب وسائل النقل والمواصلات المختلفة لتحقيق الإلتزام الكامل ، وتلافى زيادة نسبة الإصابة والوفيات ، بما يساهم في الحد من إنتشار الفيروس ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الموجة الرابعة لإنتشار فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وأوضح أشرف عطية، أنه يتم إعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول ورفعها لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ، وهو الذى يتوازى مع زيادة معدلات التطعيم للمواطنين باللقاحات المختلفة حيث تم زيادة عدد الفرق المتحركة من 8 إلى 27 فرقة بالحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية ، بجانب الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية ، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية .

كما أجرى الدكتور أيمن محمود، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، زيارة تفقدية، اليوم، للمستشفي الجامعي برفقة وفد من مشيخة الأزهر الشريف وبحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة السابق، للإطمئنان على حالة المرضي. 

وشملت الزيارة تفقد أقسام الباطنة والغسيل الكلوي وعدد من الأقسام الأخري بالمستشفي وذلك في إطار المتابعة الميدانية للوقوف علي مشاكل المرضي والعمل على حلها، بجانب تعزيز قيم التعاون والتواصل والعمل علي تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي في مختلف الأقسام.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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