وزير التعليم: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية

أعلن وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي آخر يوم لتلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وكتب وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :" تذكره أخيرة .. اليوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر هو آخر يوم لتلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الامريكية قبل ارسالها لمكتب التنسيق صباح الثلاثاء القادم ان شاء الله".

وأعلن وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم الاثنين ، أن الوزارة تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر غدا الثلاثاء ٢١ سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي.

وقال الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تعلن الوزارة عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء ٢١ سبتمبر على نفس رابط النتيجة الاصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح".