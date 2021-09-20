ثوران بركان "كمبر فيجا" بجزيرة لا بالما الإسبانية.. فيديو

انفجرت حمم بركان "كمبر فيجا" بجزيرة لا بالما الإسبانية، إحدى جزر الكناري، أمس الأحد، وتناثرت الحمم البركانية في الجو، الأمر الذي جعل السلطات توجه تحذيرا بإخلاء بعض المناطق.

واندفعت الحمم البركانية وأعمدة الدخان والغبار والرماد في الهواء من حديقة كومبر فيجا الوطنية في جنوبي البلاد.

وحذرت السلطات في وقت سابق، وبدأت بالفعل في إخلاء الدينة المجاورة من العجزة وبعض حيوانات في المزارع والقرى المجاورة قبل الانفجار.

وفور ثوران البركان حثت البلدية في بيان لها السكان على "توخي الحذر الشديد" والابتعاد عن المنطقة بالكامل والابتعاد عن الطرق.

وطُلب من سكان القرى المجاورة الابتعاد عن المناطق التي طلب إخلاؤها، وتم نشر جنود الجيش لمساعدة المواطنين.

