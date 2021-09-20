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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تستعرض خاتمها الذهبي.. شاهد

منى زكي
منى زكي

استعرضت الفنانة منى زكي، صورة لـ خاتمها الذهبي الفرعوني.

ونشرت منى زكي، الصورة من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وعلى جانب آخر، اختير المخرج كريم الشناوي لمسلسل الفنانة منى زكي في رمضان القادم من تأليف مريم نعوم، لكن لم يتم الاستقرار على الاسم حتى الآن. 

كشف المنتج محمد حفظى عن الانتهاء من تصوير فيلم "Perfect Strangers" بنسخته العربية خلال الفترة الماضية . 

وأكد محمد حفظى أنه من المقرر عرض  فيلم Perfect Strangers" للجمهور العربى خلال الفترة القادمة. 

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فيلم  Perfect Strangers  من المقرر أن تدور أحداثه فى لبنان ، إلا أنه من المقرر أن يضم ممثلين عرب آخرين ، على رأسهم الفنانة منى زكي .

ويشارك فى بطولة  فيلم Perfect Strangers  بجانب منى زكى كل من اياد نصار والفنان عادل كرم وجورج خباز، وديامان بو عبود .

 

فيلم  Perfect Strangers تؤلى مسؤلية كتابة النسخة العربية منه كل من  وسام سميرة وجابريال يمين وانتاج محمد حفظي وجيانلوكا شقرا وماريو حداد. 

فيلم  Perfect Strangers وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وأثناء الطعام قرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، ومشاركة جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية إلى جانب كل بريد إلكتروني تلقونه خلال لقائهم لإثبات أنه ليس لديهم ما يخفونه في ذلك المساء. لكل من على المائدة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار.

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منى زكى الفنانة منى زكي كريم الشناوي المخرج كريم الشناوي Perfect Strangers

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