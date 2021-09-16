كريم الشناوي مخرجًا لمسلسل منى زكي في رمضان 2022

اختير المخرج كريم الشناوي لمسلسل الفنانة منى زكي في رمضان القادم من تأليف مريم نعوم، لكن لم يتم الاستقرار على الاسم حتى الآن.

كشف المنتج محمد حفظى عن الانتهاء من تصوير فيلم "Perfect Strangers" بنسخته العربية خلال الفترة الماضية .

وأكد محمد حفظى أنه من المقرر عرض فيلم Perfect Strangers" للجمهور العربى خلال الفترة القادمة.

فيلم Perfect Strangers من المقرر أن تدور أحداثه فى لبنان ، إلا أنه من المقرر أن يضم ممثلين عرب آخرين ، على رأسهم الفنانة منى زكى .

ويشارك فى بطولة فيلم Perfect Strangers بجانب منى زكى كل من اياد نصار والفنان عادل كرم وجورج خباز، وديامان بو عبود .

فيلم Perfect Strangers تؤلى مسؤلية كتابة النسخة العربية منه كل من وسام سميرة وجابريال يمين وانتاج محمد حفظي وجيانلوكا شقرا وماريو حداد.

فيلم Perfect Strangers وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وأثناء الطعام قرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، ومشاركة جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية إلى جانب كل بريد إلكتروني تلقونه خلال لقائهم لإثبات أنه ليس لديهم ما يخفونه في ذلك المساء. لكل من على المائدة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار.

وتمكنت النسخة الإيطالية من فيلم Perfect Strangers من تحقيق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضه تجاريًا عام 2016.