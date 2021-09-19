موعدي مع الإفطار.. منى زكي تنشر صورة لها برفقة أحمد حلمى

نشرت الفنانة منى زكى ، صورة مع زوجها الفنان أحمد حلمى، أثناء ذهابهما سويا لتناول وجبة الافطار ، وذلك عبر خاصية الاستورى على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

واكتفت منى زكى بالتعليق على الصورة قائلة : “موعدى مع الافطار” وظهر أحمد حلمى فى الصورة بذقن كبيرة.

أحمد حلمى ومنى زكى

مسلسل منى زكى

واختير المخرج كريم الشناوي لإخراج مسلسل الفنانة منى زكي في رمضان القادم ، والذي من تأليف مريم نعوم، لكن لم يتم الاستقرار على الإسم حتى الآن.

وكشف المنتج محمد حفظى عن الانتهاء من تصوير فيلم "Perfect Strangers" بنسخته العربية خلال الفترة الماضية .

وأكد محمد حفظى، أنه من المقرر عرض فيلم Perfect Strangers" للجمهور العربى خلال الفترة القادمة.

فيلم Perfect Strangers من المقرر أن تدور أحداثه فى لبنان ، إلا أنه من المقرر أن يضم ممثلين عرب آخرين ، على رأسهم الفنانة منى زكى .

ويشارك فى بطولة فيلم Perfect Strangers بجانب منى زكى كل من اياد نصار والفنان عادل كرم وجورج خباز، وديامان بو عبود .

فيلم Perfect Strangers تؤلى مسؤلية كتابة النسخة العربية منه كل من وسام سميرة وجابريال يمين وانتاج محمد حفظي وجيانلوكا شقرا وماريو حداد.

فيلم Perfect Strangers وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وأثناء الطعام قرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، ومشاركة جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية إلى جانب كل بريد إلكتروني تلقونه خلال لقائهم لإثبات أنه ليس لديهم ما يخفونه في ذلك المساء. لكل من على المائدة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار.

وتمكنت النسخة الإيطالية من فيلم Perfect Strangers من تحقيق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضه تجاريًا عام 2016.

أحمد حلمى

بينما قرر الفنان أحمد حلمي أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

وكان قد شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".