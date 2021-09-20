إيمي 2021.. جيسون سوديكس أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل Ted Lasso

حصل الممثل الأمريكي جيسون سوديكس جائزة إيمي أفضل ممثل في عمل كوميدي عن دوره في مسلسل Ted Lasso، فيما نالت جين سمارت جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن Hacks.

وفاز مسلسل جيسون سوديكس بثلاثة جوائز إيمي حتى الآن، بما يشمل أفضل ممثلة وممثل مساعد وهما هانا وادينجهام، وبريت جولدستاين.

تفاصيل حفل إيمي 2021

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

استضاف جيمي كيميل حفل العام الماضي الذي كان افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العام يستضيفه الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يغيب صناع 3 أعمال سيطرت على جوائز إيمي العام الماضي، بعد اضطرارهم لتأجيل المواسم الجديدة بسبب جائحة كورونا، وهم Succession و Schitt's Creek وWatchmen.