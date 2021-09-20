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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. ارتفاع مقلق في أعداد كورونا.. أب يقتل ابنته بـ سم صراصير وفيديو يرصد لحظة دهس خطيب الأوقاف

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وحادث مصرع خطيب الأوقاف بمدينة نصر ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

 

قربنا من 700.. الصحة تعلن عن حالات فيروس كورونا الجديدة وتسجل 19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250304 حتى اليوم.

 

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيارة خطيب بوزارة الأوقاف أثناء سيره بمدينة نصر بواسطة سيارة نقل.

 

عودة تفعيل أعمال السنة والحضور والغياب والتقييم المنضبط في المدارس بالعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما

 

في أقل من 24 ساعة.. عقار آخر يثير القلق بين الأهالي في البحيرة

سيطرت حالة من القلق على أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بعد حدوث ميل ملحوظ ببرج سكني مكون من ١١ طابقًا عقب حفر أساسات عقار مجاور للبرج.

 

أب يتخلص من ابنته بـ سم صراصير في لبن الرضاعة.. التفاصيل الكاملة لحادثة المرج

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة بشعة أب يضع السم لابنته في لبن الرضاعة ويتخلص منها بدون رحمة.

 

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

استقر عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي رباعي حراسة مرمي الفراعنه خلال المواجهتين المقبلتين أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

 

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

وجه اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد العدول عن الاستقالة من منصبة خلال الايام الماضية وقال نبيه عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "كل التحيه والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنه المكلفه بإداره شئون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لاحصر لها".

 

اندلاع حريق في مصنع خشب بالمنطقة الصناعية بـ الغردقة

اندلع حريق الأن فى مصنع خشب فى المنطقة الصناعية فى مدينة الغردقة وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات

 

نص تحقيقات قضية طبيب اسجد للكلب.. المتهم : أنا كنت بصوره وهو بيلعب رياضة بس

حصل صدى البلد على نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب أسجد للكلب.

 

لقطات مذهلة.. شاهد لحظة انفجار بركاني بجزيرة إسبانية

ثار بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية ، الأحد ، بعد أسبوع من تراكم النشاط الزلزالي ، مما أجبر السلطات على تدافع لعمليات الإجلاء لأكثر من 5000 شخص مع تدفق الحمم نحو منازلهم.

 

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضغط الرئيس جو بايدن من أجل اجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئته والمسؤولون الامريكيون مندهشون من ردة الفعل الفرنسية القوية.

 

حركة طالبان تأمر نساء العاصمة الأفغانية كابول بعدم الخروج من المنازل

كشف القائم بأعمال عمدة العاصمة الأفغانية كابول، حمد لله نعماني، عن إصدار حركة طالبان أوامر إلى النساء بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلى الوظائف التي يمكن أن يشغلها رجال.

 

 

حدث ليلا الصحة كورونا خطيب الأوقاف مدينة نصر وزير التربية والتعليم سم صراصير عصام الحضري اسامه نبيه قضية طبيب اسجد للكلب انفجار بركان الخلاف الأمريكي الفرنسي طالبان

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