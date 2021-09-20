عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

ماكرون وبايدن
ماكرون وبايدن

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضغط الرئيس جو بايدن من أجل اجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئته والمسؤولون الامريكيون مندهشون من ردة الفعل الفرنسية القوية.

وقال الصحيفة إن المسئولين الأمريكيين يرجعون سبب الخلاف إلى الانتخابات الفرنسية، ورغبة ماكرون في الفوز، حيث دعوا إلى وقف التصعيد.

txt

عقب وصفه بالانتهازي.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على تدهور العلاقات مع فرنسا

txt

فرنسا تعلن حقيقة إلغاء زيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس

وأفادت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى وجهًا لوجه مع السفير الفرنسي فيليب إتيان يومي الخميس والجمعة وكانت زيارة يوم الجمعة لإبلاغ سوليفان باستدعاء السفير الفرنسي على الفور وغادر إيتيان واشنطن بعد ساعات.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حاول إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لابلاغه بالصفقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا قبل الإعلان عنها لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الفرنسيين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تحديد موعد المكالمة.

وتوقع مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن تتحسن العلاقات مرة أخرى بعد أن أعرب الفرنسيون عن استيائهم قائلين إنهم يتوقعون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة وقال مسؤول فرنسي إن سحب السفير من أجل المشاورات من المرجح أن يستمر أسبوعا على الأقل.

 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المملكة المتحدة وزير الخارجية الامريكي مستشار الأمن القومي الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن حقيقة إلغاء زيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس

رئيس وزراء بريطانيا يعلن كيفية التعافي من جائحة كورونا

غينيا تعلن خبرا سارا بشأن تفشي فيروس ماربورغ

نداء عاجل من رئيس وزراء كندا إلى شعبه

سقوط صواريخ على حي بالعاصمة الأفغانية كابول .. فيديو

تعليق جديد من بايدن حول مواجهة جائحة كورونا

تفاصيل خطيرة بشأن الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

بالدموع والحزن العميق.. فريق الجمباز الأمريكي يفضح "FBI" بسبب التحرش

ترشيحاتنا

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ