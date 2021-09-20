نص تحقيقات قضية طبيب اسجد للكلب.. المتهم : أنا كنت بصوره وهو بيلعب رياضة بس

حصل صدى البلد على نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة المعروفة بـ اسجد للكلب، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب اسجد للكلب.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات لاعترافات المتهم عمرو خيري محمود عبدالعزيز، 59 عاما أستاذ جراحة عظام بكلية الطب جامعة عين شمس، والذي نفى الاتهامات الموجهة اليه.

وقال المتهم عمرو خيري، خلال التحقيقات، أنا متزوج منذ عام 1991 ولدي ابنتين الأولى اسمها يارا عندها 27 سنة والثانية اسمها شهد عمرها 25 سنة، وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة عين شمس عام 1985، وماجستير في جراحة العظام من جامعة عين شمس عام 1988، و دكتوراه جراحة العظام من جامعة عين شمس عام 1991، وبشتغل استشاري جراحة العظام بمستشفى النزهة الدولي منذ عام 1989 وأستاذ جراحة عظام بجامعة عين شمس منذ عام 1985 ومستشفياتها «الدمرداش، عين شمس التخصصي، الطلبة، الميداني العزل بالعبور»، وأشغل حاليا رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس.

المتهم في قضية اسجد للكلب: بشتغل من سنة 1985 في الطب

واستطرد المتهم في التحقيقات، تدرجه الوظيفي قائلا: من سنة 1985 لسنة 1988 نائب قسم العظام بجامعة عين شمس ومن سنة 1988 مدرس مساعد حتى عام 1991 و من عام 1991 حتى عام 1996 مدرس بجامعة عين شمس ومنذ عام 1996 حتى عام 2001 أستاذ مساعد بجامعة عين شمس ومنذ عام 2001 وحتى الآن أستاذ بجامعة عين شمس، واختصاصي الوظيفي في جامعة عين شمس هي التدريس النظري والتدريب العملي للأطباء بالعمليات و مناظرة الحالات وإجراء التدخلات الجراحية المعقدة والإشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوره، وعن مستشفى النزهة اختصاصي الوظيفية هي مناظرة الحالات وإجراء التدخلات الجراحية والتعامل مع حالات الحوادث من الكسور والشرخ.

واستكمل المتهم أنا بروح جامعة عين شمس يوميا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 أو 1 ظهرا، وبروح مستشفى النزهة الدولي يوميا ماعدا الجمعة من الساعة 2 مساءا وحتى الساعة 4 مساءا ودي المواعيد الرسمية بخلاف مواعيد العمليات.

وأضاف المتهم في واقعة اسجد للكلب خلال التحقيقات، اللى حصل أن أنا شغال طبيب في مستشفى النزهة الدولي، وعندي ممرض أسمه عادل بيشتغل معايا بقالة أكثر من 23 عاما وبحكم العشرة اللي ما بينا أخذنا على بعض، وبقيت بعامله زي صديق، وتعودنا أن بعد يوم العمل الشاق نهزر ونمزح مع بعض وناكل مع بعض ونصلي مع بعض، هو كان بيجي ليا البيت احيانا.

المتهم في واقعة اسجد للكلب: انا صورته وهو بيلعب رياضة

وتابع المتهم عمرو خيري، في مرة شايف الكلب بتاعي وقعد يلعب معاه ولما الكلب بتاعي مات أنا حزنت عليه جدا ولما عادل شافني حزين قالي أنت حزين ليه قلت له عشان الكلب مات وابتدى يهزر معايا ويمزح على حزني على الكلب، وفي مرة كان هو عندي في المكتب وعادل قعد يهزر معايا ويقولي أنت لسه حزين على الكلب وكان موجود في العيادة ساعتها السكرتير اسمه عمرو محمد رفعت والدكتور معتز مسعد جمال الدين وقعدنا نهزر مع عادل وخليناه يلعب رياضة ودي مش أول مرة وأنا كنت بصوره فيديو وهو بيلعب رياضة وبعد كده فوجئت أن الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس قعدت تهاجمني بعد انتشار الفيديو ده واتقبض عليا النهاردة الفجر وجيت على النيابة النهاردة وهو ده كل اللي حصل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.