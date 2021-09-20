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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه السيسي بدعم وحماية العاملين في الفنون وتطوير هيئة التأمين الاجتماعي يتصدر عناوين الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.


وأبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرهما، التي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة، ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل من أجل توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد في تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم، وجعلتها منارة للفن والإبداع.


جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.


واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين، والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم جميع الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني، سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي من أجل تحسين الضمان الاجتماعي، ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضا محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة، لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذلك استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقار الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية.

نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة االرئيس السيسي

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