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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأخبار" تجري حوارًا مع قداسة البابا بمناسبة انطلاق الجمهورية الجديدة

الأخبار تجري حوارًا
"الأخبار" تجري حوارًا مع قداسة البابا بمناسبة انطلاق الجمهور

تنشر جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الاثنين، حوارًا أجرته مع قداسة البابا تواضروس الثاني في مناسبة قيام الجمهورية الجديدة.
وتناول الحوار الذي أجراه خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ومحمد زيان الصحفي بالجريدة، أهم الملامح التي تميز الجمهورية الجديدة من وجهة نظر قداسة البابا إلى جانب رأي قداسته في بعض الأحداث الجارية أبرزها جائحة كورونا وأسلوب إدارة الدولة المصرية لها.
وتحدث قداسته في الحوار، الذي نُشِرَ أيضًا على بوابة الأخبار الإلكترونية، عن وضع المرأة والشباب في الجمهورية الجديدة، وعن العلاقة الطيبة التي تجمع بين الأزهر والكنيسة، ووضع المواطنة والعدالة الاجتماعية وجهود الدولة في هذا السياق، ومشاركة الأقباط في الحياة السياسية، وإعلام الجمهورية الجديدة، وأزمة سد النهضة، وقانون بناء الكنائس، وغيرها من القضايا الوطنية المهمة.


وتصدر مؤسسة الأخبار عددًا خاصًا اليوم بمناسبة ذكرى قيام الجمهورية الجديدة، ترصد خلاله ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البابا تواضروس الثاني الجمهورية الجديدة رئيس تحرير الأخبار الدولة المصرية كورونا الأزهر والكنيسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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