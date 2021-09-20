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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية

صدى البلد

قررت وزارة التربية والتعليم العراقية، إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، من الصف الخامس الابتدائي وما فوق، بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، بدءً من العام الدراسي الحالي.

ووفق وزارة التربية العراقية، فإن هذه المادة اعتمدت ضمن سياق برنامج بناء القدرات في التعليم الأساسي الابتدائي والثانوي، وتندرج في إطار السياسات التي تعتمدها الوزارة لبناء وتنمية قدرات الطلبة والكوادر التربوية والتعليمية.

وبحسب سكاي نيوز يرى خبراء ومختصون تربويون، أن هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة، لكنها تعد مؤشرا جيدا على غرس ثقافة حقوق الإنسان ومبادئها في الأجيال الناشئة منذ المراحل التعليمية المبكرة، بما يسهم في تكريسها في مدارك الطلبة الصغار وسلوكهم.

وقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون: "السعي لإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية مهم جدا، وهي خطوة يمكنها أن تختصر طريقا طويلا نسير فيه، للتثقيف على مبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف سعدون: "سعينا خلال فترة حكومة حيدر العبادي السابقة، لإدراج مادة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية، لكن معوقات كثيرة حالت دون ذلك، لذا نحن ندعم ونشجع أي خطوة بهذا الاتجاه".

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يذكر أن وزارة التربية العراقية والمجلس الثقافي البريطاني، قاما بتهيئة المناهج المطبوعة الخاصة بالمراحل المستهدفة، وتم عقد ورشة عمل في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لمناقشة دليل المعلم لتدريس هذه المواد والتدريب على دليل جائزة المدرسة لحقوق الإنسان، المتعلقة بحل المشكلات البارزة بين التلاميذ، مثل التنمر والتثقيف بحق التعليم وأهميته، والشعور بحرية التعبير، وتبادل وجهات النظر والآراء واحترام الآخر وتقبله.

وزارة التربية والتعليم العراقية مادة حقوق الانسان المناهج الدراسية العام الدراسي الحالي المجلس الثقافي البريطاني العراق

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