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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تأخر بسبب الكهرباء.. رئيس برلمان لبنان يفتتح جلسة منح الثقة للحكومة

نبيه بري
نبيه بري

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح اليوم الاثنين، جلسة منح الثقة للحكومة والتي جاءت بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وانطلقت جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة لبنان، بعد تأخر لفترة بسبب انقطاع الكهرباء عن قصر الأونيسكو حيث تعقد جلسة البرلمان.

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وقال موقع "لبنان 24"، إن التيار الكهربائي عاد إلى قصر الأونيسكو، وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة منح الثقة للحكومة والتي جاءت بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منح الثقة لها، وكذلك جلسة أخرى، في قصر الأونيسكو، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وسيناقش مجلس النواب اللبناني البيان الوزاري لحكومة "معاً للإنقاذ"، التي رأت النور في 10 من سبتمبر الجاري، ونيل الثقة النيابية على أساسه.

الحكومة اللبنانية الجديدة عقدت أولى اجتماعاتها الاثنين الماضي، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

والحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، ليبدأ لبنان عهدا جديدًا مع بدء الوزراء التسليم والتسلم.

ملفات مُلحة

فيما أكد رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي أن "الحكومة ستنال ثقة مريحة من النواب، ولكن المطلوب منا جميعا أن نعمل لنعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها، من خلال معالجة الملفات الحياتية الموجعة التي يئن من حملها اللبنانيون، بموازاة العمل مع الهيئات الدولية المعنية على إطلاق المعالجات المتوسطة والطويلة الأمد".

كما شدد على أن الملفات الأكثر إلحاحا والتي سينظر لها أولًا هي وقف إذلال الناس بالطوابير وتأمين المواد الأساسية والدواء، ومعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

وأوضح أنه ابتداءً من غد الثلاثاء سيدعو إلى اجتماعات متواصلة للجان الوزارة، لمناقشة كل الملفات، آملا أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات تباعاً مدعمةً بإجراءات عملية على أرض الواقع.

لبنان جلسة منح الثقة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ميقاتي حكومة لبنان

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