إقبال متوسط بالمرحلة الثالثة بمعامل جامعة عين شمس ..صور

شهدت كلية الزراعة جامعة عين شمس اقبالا متوسطا من قبل طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ٢٠٢١.

واكد مسؤل معامل التنسيق ان الكلية وفرت كافة السبل من حيث الإجراءات الاحترازية وتوفير الإنترنت ومتخصصين لإتمام تسجيل الرغبات للطلاب بنجاح.



وأضاف أن المعامل تم تجهيزها لاستقبال الطلاب وهي كلية الزراعة والحاسبات والآداب والهندسة .



وتتابع اليوم معامل التنسيق بالجامعات المصرية استقبال طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية وذلك الخميس الماضي لتسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين .



أوضحت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمجموع لطلاب هذه المرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالبا الشعبة العلمية ، و 24932 طالبا للأدبية ، بينما 66997 طالبا إجمالي جميع الشعب.

وسوف يتم إرجاء إعلان نتيجة المرحلة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

- وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة و المحافظات.

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