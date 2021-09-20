بعد مصرع إمام مسجد.. اعرف تأثير مشاهدة حوادث السيارات على نفسية الأطفال

انتشرت حوادث السيارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتسبب مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث سير مروِّع وقع أمس، في حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دهست سيارته سيارة نقل.

تحولت السيارة لكتلة من الخردة في ثوان قليلة، ليتم إبلاغ المرور ومن ثم استدعاء الإسعاف لنقل جثة المتوفي لأقرب مستشفى.

كما تعتبر حوادث السيارات دائمًا موقفًا مؤسفًا للدخول فيه نظرًا لوجود تداعيات فورية وطويلة الأجل يجب مراعاتها، في حين أن الديناميكية تختلف بالنسبة للبالغين ، فإن الأطفال في حوادث السيارات يكونون أسوأ من بعض النواحي، وخاصة الناحية النفسية وتأثير الصدمة عليهم.

تأثير مشاهدة حوادث السيارات على الأطفال

ويمكن أن تؤدي حوادث السيارات أيضًا إلى زيادة القلق ، خاصةً عندما يذهب الطفل إلى السيارة، وخاصة إذا وقع الحادث في مكان مألوف قد يمر به كثيرًا ، فقد يكون الطفل على حافة الهاوية في المرة التالية التي يمر فيها عبر تلك المنطقة، ليس فقط عندما يمرون عبر تلك المنطقة ، ولكن قد يتزايد خوف الأطفال لمجرد دخولهم داخل السيارة خوفًا من احتمال وقوع حادث آخر مرة أخرى.

كما أن اضطرابات النوم ليست شائعة في حوادث السيارات، بعد حدث صادم مثل حادث سيارة ، قد يعاني الأطفال بشكل معقول من كوابيس قد تمنعهم من النوم، يتسبب الضغط الهائل للحدث في إطلاق مواد كيميائية معينة تزيد من تحفيز الدماغ وتؤدي إلى بقاء الشخص مستيقظًا، قد تحدث ذكريات الماضي ، ويمكن أن تتغير الاضطرابات في أنماط النوم.

يعد اضطراب ما بعد صدمة حوادث السيارات أمرًا شائعًا عند البالغين بعد حادث سيارة ، ولكنه يحدث أيضًا عند الأطفال، الأطفال الذين يشهدون إصابة أحد أفراد الأسرة المقربين أو الموت بالفعل يجعلهم عرضة لخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة.

المصدر boddenbennettlaw