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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد محاكاة حية لمواجهة الكوارث والسيول.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز ومدينة كفر الشيخ، التأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول.
 

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جاء ذلك بحضور أحمد السقاري، مدير إدارة الأزمات بمركز عمليات وزارة التنمية المحلية، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندي محمود زهران، مدي عام جهاز النظافة، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ونواب مجلس المدينة، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب، وابراهيم رسمي عبدالحميد، مدير إدارة الرصد والإنذار المبكر بغرفة عمليات المحافظة.
 

وقال المحافظ إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة في أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدا الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

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إدارة الأزمات مياة الشرب الصرف الصحى محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى وزارة التنمية المحلية

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