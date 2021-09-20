عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة بـ2021

سيارات
سيارات

أكدت العديد من التقارير العالمية، أن السوق السعودى للسيارات، كان من اكبر الاسواق فى المنطقة العربية والشرق الاوسط من حيث نسب مبيعات المركبات ، بالرغم من الأزمات العالمية المتتالية .

 

ومن المعروف ان عام 2021 ، شهد احداث كثيرة منها استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، ثم بعد ذلك أزمة من نوع جديد تمثلت في نقص  الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

 

وادت هذه الأزمات الى نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات ، لكن السوق السعودي تمكن من التربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف سوياً على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة لعام 2021 حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف ج باطوال المركبات بين 4 أمتار وحتى 4.5 متر ، والتصنيف الثاني د باطوال المركبات بين 4.5 متر وحتى خمسة أمتار.

 

وتمثل السيارات السيدان نسب بيع 31% من إجمالي سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام.

 

اولا تصنيف ج :

1- هيونداي أكسنت بعدد مبيعات 34,987 سيارة .

2- هيونداي النترا بعدد مبيعات  27,186 سيارة .

3-  نيسان صني بعدد مبيعات 12,841 سيارة .

4- تويوتا كورولا بعدد مبيعات 11,196 سيارة .

5-  ام جي 5 بعدد مبيعات 5,724 سيارة .

 

ثانيا تصنيف د :

1-  تويوتا كامري بعدد مبيعات 28,902 سيارة .

2- هيونداي سوناتا بعدد مبيعات 12,295 سيارة .

3- مازدا 6 بعدد مبيعات 12,042 سيارة .

4- فورد تورس بعدد مبيعات 8,099 سيارة .

5- هوندا أكورد بعدد مبيعات 4,711 سيارة .

موضوعات متعلقة

لوس أنجلوس تعقد شراكة جديدة لانتاج المركبات الطائرة.. تفاصيل

طرح فورد فييستا ST موديل 2022 بتحديثات منتصف العمر

السعودية تحدد المركبات المسموح لها بتظليل "الفاميه" وضوابطه

الكبسولة الفضائية .. سيارة إيطالية للمدن المزدحمة بتقنية الطباعة الثلاثية 

للمرة الأولى .. زيادة فى أسعار السيارة هافال H6

مزاد حكومي لسيارات مرور الجيزة والمركز القومي لبحوث المياه.. تفاصيل

أودي تطرح A3 موديل 2022 الجديدة فى السوق المصرى

أسعار ومواصفات سيارات فيات تيبو 2021 الجديدة

ترشيحاتنا

الدوري السعودي.. تغريم النصر والاتحاد بسبب شغب الجماهير

وليد يحيى: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في زراعة القطن الملون .. فيديو

التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

هشم عظام وجنتيها.. موديل شهيرة تتعرض للضرب المبرح من زوجها السابق

تعرف على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة بـ2021

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

وسط النار.. ملحمة حريق دمنهور وشهامة شباب المدينة في إنقاذ السكان "فيديو"

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ