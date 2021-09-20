تعرف على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة بـ2021

أكدت العديد من التقارير العالمية، أن السوق السعودى للسيارات، كان من اكبر الاسواق فى المنطقة العربية والشرق الاوسط من حيث نسب مبيعات المركبات ، بالرغم من الأزمات العالمية المتتالية .

ومن المعروف ان عام 2021 ، شهد احداث كثيرة منها استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، ثم بعد ذلك أزمة من نوع جديد تمثلت في نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وادت هذه الأزمات الى نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات ، لكن السوق السعودي تمكن من التربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.

وخلال السطور التالية سنتعرف سوياً على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة لعام 2021 حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف ج باطوال المركبات بين 4 أمتار وحتى 4.5 متر ، والتصنيف الثاني د باطوال المركبات بين 4.5 متر وحتى خمسة أمتار.

وتمثل السيارات السيدان نسب بيع 31% من إجمالي سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام.

اولا تصنيف ج :

1- هيونداي أكسنت بعدد مبيعات 34,987 سيارة .

2- هيونداي النترا بعدد مبيعات 27,186 سيارة .

3- نيسان صني بعدد مبيعات 12,841 سيارة .

4- تويوتا كورولا بعدد مبيعات 11,196 سيارة .

5- ام جي 5 بعدد مبيعات 5,724 سيارة .

ثانيا تصنيف د :

1- تويوتا كامري بعدد مبيعات 28,902 سيارة .

2- هيونداي سوناتا بعدد مبيعات 12,295 سيارة .

3- مازدا 6 بعدد مبيعات 12,042 سيارة .

4- فورد تورس بعدد مبيعات 8,099 سيارة .

5- هوندا أكورد بعدد مبيعات 4,711 سيارة .