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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يومين وأعمل مسحة تانية للتأكيد.. محمد عز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد عز
محمد عز

أعلن الفنان محمد عز، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أصيب به خلال الأيام القليلة الماضية، ومعاناته من مضاعفات الفيروس .

 

ونشرمحمد عزتحاليل تعافيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب تعليقا عليها: "الحمد لله وبفضله بعد أسبوع المسحة سلبية.. يومين وأعمل مسحة تانية للتأكيد".

 

وأضاف محمد عز: ربنا كريم.. الحمد لله رب العالمين اللي نجانا وعافانا.. وربنا يشفي كل مريض.

 

كان الفنان محمد عز كشف عن تطورات حالته الصحية بعد اصابتة بـ فيروس كورونا ، ونشر تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب محمد عز " الحمد لله رب العالمين انا احسن كتير جدا الاعراض مبقتش موجودة تقريبا  ربنا كريم ".

 

محمد عز يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكان محمد عز قد أعلن  عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

 

وشارك الفنان محمد عز، جمهوره، بصور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية، فيلم "في القلب"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر محمد عز في الصور، رفقة الفنانة نسرين طافش، وعلق عليها قائلاً "أجمل نسرين طافش على الإطلاق".

 

فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.

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بعد إصابته بكورونا.. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية| شاهد

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محمد عز بعد إصابته بكورونا: فترة وتعدي.. خاص

على جانب آخر، شارك محمد عز ضمن مسلسل المداح، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة الفنان حمادة هلال والفنان أحمد بدير، والفنانة نسرين طافش، الفنان ماجد الكدواني، والفنان ناهد فريد شوفي.

 

واقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث دارت أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

 

كما ينتظر محمد عز عرض فيلم الجريمة بطولة الفنان أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق.

محمد عز فيروس كورونا المستجد مضاعفات الفيروس تحاليل تعافيه انستجرام

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