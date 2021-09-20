تفاصيل افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية.. وزير التموين: يغطي 27 محافظة ويقدم 975 نوعا من التحاليل.. وجامع: زيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا

افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية..

وزير التموين: مركز تطوير وسلامة الغذاء يغطي 27 محافظة ويقدم 975 نوعا من التحاليل

وزيرة التجارة: زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا

وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بحضور كل من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية واللواء محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف قليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية لتطوير وسلامة الغذاء.

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ويقع مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها بمحافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.



وقال وزير التموين إن الأمر لم يعد اهتماماً بالكم في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج ، وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية ، للتأكيد على فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن.



وأضاف وزير التموين أن المركز يعد أول مركزا اقليميا يغطي 27 محافظة ، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا فى الفحص لكل تحليل ، مشيرا إلى المركز يضم 9 معامل منهم(معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالاضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية ،ووحدة تقدير العقاقير البيطرية،ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.



واشار وزير التموين الى أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الاغذية والرقابة على الأغذية ، مضيفا أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين ،والصناع ،والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياة والتربة ،وصولا للمنتج النهائي.



وأكد أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وشدد وزير التموين علي أن المركز هو المعمل المرجعى للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء والمقدم للمواطنيين فى شتى انحاء جمهورية مصر العربية ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائى من المصنعين او منتجى الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز.



ويتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك ،لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم وفقا للموصفات القياسية المصرية ،والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17025 ،لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.



وقالت الوزيرة ان هذين القطاعين يمتلكان امكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الاسواق العالمية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً الى ان هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في اسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.



واشارت جامع الى ان قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً اساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً الى اهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي والاسواق الخارجية خاصة وانها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الامر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للاسواق الخارجية.



وفي هذا الاطار لفتت الوزيرة الى ان صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 8 أشهر الاولى من العام الجاري 4 مليار و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً الى ان أكبر الاسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال ايرلندا والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والجزائر والمغرب وليبيا.



واشارت جامع الى ان توافر معامل مزودة بأحدث الاجهزة ومعتمدة دولياً داخل المركز يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية وبصفة خاصة المصدرة الى الاسواق الخارجية، لافتةً الى ان المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين وهو الامر الذي يعد اضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.



وفى كلمتة أكد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم افتتاحه اليوم يأتي في إطار جهود الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الغذاء الصحي والامن والمستدام للمواطنين وأكد أن هناك مشترك مع معامل وزارة الزراعة وهي مجهزة على أعلى مستوى ومعتمدة محليا ودوليا في فحص وسلامة الغذاء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الطازج في مراحل الإنتاج.



وصرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يقع بمحافظة القليوبية بمدينة قها ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويقع المركز على مساحة 3600بمساحة متر مربع فى مبنى مكون من اربعة طوابق ووحدة تجارب تصنيعية 500 متر مربع، واشتملت أعمال تطوير المركز علي تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرا شاملا ومد مرافق جديدة من خلال امدادت كهرباء بخطين منفصلين وامدادت مياه وخطوط تليفونات ارضية و تمهيد وانارة الطرق المؤدية من والى المركز وتم تحديث جميع اجهزة المعامل باحدث الاجهزة العالمية فى مجالاتها وكذلك النظم الالكترونية الخبيرة فى الدعم اللوجيستى المستمر لتقديم الخدمات بشكل مستمر لعملاء المركز بجودة وسرعة عالية.



كما صرح اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تهدف الي توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين حيث يتم توفير عدد 246 الف طن منتجات غذائية شهريا بإجمالي 4 مليون طن سنويا وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 الف سلعة دائمة وتسعى الشركة الى إنشاء مركز اخر لتطوير وسلامة الغذاء في الوجه القبلي لتغطية كافة انحاء الجمهورية.

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