عاجل
لتخسيس المرضعات.. دكتور تغذية تنصح بشرب هذا العصير السحري يوميا قبل الفطار اقتصاد السعودية|"مدن" تحتضن 23 مصنعا في قطاع الطاقة المتجددة بـ12 مدينة صناعية اليوم.. آخر موعد للاختبارات التحريرية القبول طلاب الدراسات العليا بألسن عين شمس أسباب النعاس الشديد في الصلاة وهل يبطلها ؟ بعد الفوز بثقة البرلمان.. انقطاع الكهرباء يعرقل جلسة إعلان حكومة لبنان الجديدة.. ميقاتي يتلو أولى خطاباته في ضوء شمعة.. رئيس الوزراء الملياردير يتعهد بإنهاء الفقر والاحتلال الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: منصات إعلامية تتناول حوادث الانتحار بشكل خاطئ 

مها عبد الناصر عضو
مها عبد الناصر عضو مجلس النواب

قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن هناك منصات إعلامية تقوم بتغطية حوادث الانتحار بشكل خاطئ ، لكونها تجعل من هذه الحوادث  مصدرا للكسب والمشاهدة  وذلك امر مرفوض.

 

واكدت "عبد الناصر" فى تصريح خاص لـ"صد البلد"،أن تغطية هذه الحوادث مختلفة تماما عن تغطية اي حادث اخر فهذه الحوادث خصوصا تختلف لكونها متعلقة باحترام الحق في الحياة والنفس البشرية واهالي الحالات المنتحرة فعدد كبير من الاهالي في حالة من المعاناة والالم الشديد لمساع خبر الانتحار ولذلك  لا يجب ان يتم تغطية مثل هذه الحوادث بطريقة العناوين الرنانة وبطريقة تروجية ولكن يتم تغطيتها بطريقة التوعية واظاهار مخاطر الانتحار علي الاسرة والمجتمع.

 

وطالبت عضو مجلبس النواب، بضرورة تفعيل دور مؤسسات الدوله في نشر الوعي والفكر والثقافة الصحيحة وتشجيع الشباب علي العمل والاجتهاد والابتعاد عن الافكار المغلوطة .

 

تغطية حوادث الانتحار 

 

قرر المجلس الأعلى للإعلام مناقشة بنود كود جديد لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته، على أن يصدر خلال أسبوعين بعد استطلاع كافة الآراء.

 

يتضمن الكود البنود التالية:
1- يجب تغطية حوادث الانتحار في إطار تقديس واحترام الحق في الحياة، والمحافظة على النفس البشرية.
2- يجب عدم تغطية حوادث الانتحار ومحاولاته والنظر لها على أنها أمر عادي أو طبيعي أو إيجابي، بل يجب دوماً بث رسالة صحفية أو إعلامية على أنها أمر سلبي ومرفوض ومضر لتجنب تكرارها من الآخرين.


3- يتعين عدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدة أو التفاعل أو المبيعات، بل يتعين أن يكون الهدف دائماً من النشر أو التغطية الإعلامية منع هذه المحاولات أو الحالات والتقليل منها.
4- يتعين تجنب استخدام عبارات التمجيد أو الإعجاب أو التبرير أو الترويج لمثل هذه الحوادث لتجنب تأثر الجمهور بها، ويجب الحذر عند صياغة العناوين والمانشيتات المتعلقة بها وعدم استخدام اللغة المثيرة أو الرنّانة، وتجنب أي شائعات حولها.


5- يمتنع على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بث مقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي لحوادث الانتحار ومحاولاته كأصل عام، وعند وجود ضرورة قصوى لتغطية حوادث الانتحار، يتعين:
- ضرورة وضع رسالة تحذيرية تنبه الجمهور للمحتوى شديد الحساسية.
- عدم التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي، بل يجب الحصول على موافقة المتصفح قبل تشغيل المحتوى ، للتأكد من رغبته في مشاهدة المحتوى.
- عدم تكرار بث أو نشر الخبر دون داع. 
- عدم تثبيت الخبر.


6- يتعين عدم إبراز حوادث الانتحار أو إعطائها مواقع الصدارة في النشر أو البث، بل يجب إعطاؤها أولوية متأخرة في حالة المواقع الإلكترونية في ترتيب العرض أو مكان النشر.


7- يتعين اتخاذ حوادث أو محاولات الانتحار مناسبة لتحذير المجتمع من خطرها وأثرها السلبي على الفرد والأسرة.
8- يتعين بذل مزيد من العناية عند تغطية حوادث الانتحار أو محاولاته بالنسبة للمشاهير أو الشخصيات المعروفة.
9- يتعين في نهاية كل تغطية كل حوادث أو محاولات الانتحار توضيح موارد وأماكن الدعم الطبي والنفسي والمجتمعي المتوافر، وذكر وسائل الاتصال وخطوط المساعدة الهاتفية والإلكترونية وغيرها لمواجهة مثل هذه الأزمات.


10- يتعين تجنُّب الضرر النفسي الواقع على ذوي وأسر أصحاب حالات الانتحار أو محاولاته من جرِّاء التغطية الصحفية أو الإعلامية أو النشر، ويجب الحفاظ على خصوصيتهم بعدم ذكر بيانات الشخص الذي تَعرَّض لهذا الحادث أو عنوانه أو وسائل التواصل ، وتجنُّب نشر أي تعليق أو تصريح لهم دون إذن مسبق منهم، أو الخوض في تفاصيل (بقدر الإمكان) لا تفيد القارئ أو المشاهد أو المجتمع.

مجلس النواب منصات إعلامية حوادث الانتحار الحوادث تغطية حوادث الانتحار

ترشيحاتنا

عضو لجنة التعليم بالنواب يكشف تفاصيل حول مشروع التعليم الجديد

الصحة: تسجيل 679 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 22 حالة وفاة

بسبب محمد إبراهيم.. تغريم الزمالك مليونا و200 ألف دولار لصالح مارتيمو البرتغالي

الميكانيكى بيقولك .. أفضل 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

برلمانية: منصات إعلامية تتناول حوادث الانتحار بشكل خاطئ 

نوكيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Nokia G50 5G.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ