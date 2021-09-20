النائبة نيفين الأنطوني تعلن تفاصيل لقاء وفد الشيوخ بنظيرة الروسى

كشفت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل لقاء الوفد المصري المشارك في الرقابة على انتخابات البرلمان الروسي "الدوما"، مع نظيره الروسي.



وأوضحت النائبة، أن اللقاء ضم من الجانب المصري السفير إيهاب نصر، سفير مصر بموسكو، وأعضاء مجلس الشيوخ المشاركين في الرقابة على انتخابات الدوما، ومن الجانب الروسي، "فريت مخمتشين"، نائب وكيل المجلس الفيدرالي الروسي للعلاقات الخارجية، و٢ من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي، هما "اولجا ابيفانوفا"، و"سيرجي تسيكوف".

وتناول اللقاء النتائج الأولية للانتخابات، وعرض ملاحظات وفد مجلس الشيوخ المصري كمراقب دولي للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى عرض بعض التوصيات الختامية.

وأكدت النائبة نيفين جورج الأنطوني، أن الوفد الروسي وجه الشكر للوفد المصري على دوره في مراقبة الانتخابات، كما قدم الهدايا التذكارية لهم.

وعقب اللقاء، قام التليفزيون الروسي باستضافة النائبة الدكتورة نيفين الأنطوني، لتوضيح أهم الملاحظات التي تمت فى اللقاء، والتعليق على العملية الانتخابية من وجهة نظر المراقبين الأجانب.