أخبار التعليم ..ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2 ظهرا عبر هذا الرابط ..لمريخ الكوكب الأحمر في أبعد نقطة عن الأرض

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2 ظهرا عبر هذا الرابط

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، بكافة تفاصيلها الرقمية المتضمنة عدد الطلاب الحاضرين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وعدد الطلاب الناجحين ونسبة النجاح.

اليوم الأخير للاختبارات التحريرية القبول لطلاب الدراسات العليا بالسن عين شمس

أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا المتقدمين لفصل الخريف ٢٠٢١ في مراحل الدراسات العليا المختلفة.



اثار القاهرة تبدأ استقبال التقديم للطلاب الجدد … اليوم



أعلنت ادارة كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن بدء استقبال التقديمات للطلاب الجدد من غد الموافق 21 من سبتمير للعام الدراسى الجديد 2021-2022 .

المريخ الكوكب الأحمر في أبعد نقطة عن الأرض

وصل كوكب المريخ يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 إلى أبعد نقطة عن الأرض - الأوج - عند الساعة ( 11:44 صباحا بتوقيت غرينتش) إلى مسافة 394,938,379 مليون كيلومتر منا. نظرًا لأن حجم وإضاءة كوكب المريخ في سماء الليل يتناقصان عندما يكون بعيدًا عنا ، فإن هذا يمثل اللحظة التي سيبدو فيها أصغر حجمًا ، حيث يبلغ قطره 3.5 ثانية فقط.

اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن استراتيجات التدريس

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





التعليم ترسل طلبات الـ super matching الخاصة بطلاب الدبلومة الامريكية لمكتب التنسيق اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ، ارسال طلبات "super matching" الخاصة بطلاب الدبلومة الامريكية لـ مكتب التنسيق .