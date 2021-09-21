عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين فيات تيبو هاتشباك وكيا ريو موديل 2021 في مصر | صور

مقارنة بين فيات تيبو
مقارنة بين فيات تيبو هاتشباك وكيا ريو موديل 2021 في مصر

تتألق الإصدارات اليابانية والكورية داخل أسواق السيارات العالمية والمحلية، لما توفره من إصدارات اعتمادية كبيرة،خاصة فئة الهاتشباك التي يفضله الشباب، لصغر حجمها ومواصفاتها القياسية التي تتمتع بها، ومن بين هذه الإصدارات القوية تشتعل المنافسة بين فيات تيبو وكيا ريو.

 

المحركات

تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تستمد السيارة كيا ريو موديل 2021 هاتشباك قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي،  بقوة 100 حصان عند عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران 13.6 كجم متر عند عدد لفات 4000 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة 6 سرعات يدوي أو أوتوماتيكي.

عوامل الأمان

دعمت السيارة فيات تيبو هاتشباك بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تحتوى السيارة كيا ريو هاتشباك موديل 2021 على وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانزلاق، و خاصية التحكم والثبات على المنحدرات، وخاصية التحكم الالكتروني في ثبات السيارة على الطرق المنزلقة مع وجود حساسات للمساعدة في الركن.

التجهيزات الداخلية 

دعمت سيارة فيات تيبو هاتشباك بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

تتميز سيارة كيا ريو هاتشباك بتجهيزات ومواصفات، منها خاصية البلوتوث، و شاشة تعمل باللمس و كمبيوتر رحلات وراديو ومسجل MP3، بالإضافة إلى وجود مدخل USB، فتحة سقف كهربائية، ومكيف هواء، عجلة قيادة متعددة المهام.

التجهيزات الخارجية

تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2021 بمصابيح انسيابية، و شبكات مختلفة تتوسطها كلمة FIAT بشكل جديد، بينما ترتكز على جنوط تتراوح قياساتها بين  16 و 17 بوصة مع اختلاف الفئات المقدمة، مع موجات بارزة للهيكل الخارجي، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

تتوافر سيارة كيا ريو موديل 2021 بتصميم عصري و انسيابي، مع جنوط مقاس 17 بوصة من الألومنيوم، و المصابيح الامامية بتقنية LED، كما يوجد أسفل الاكصدام مصابيح ضباب ذات شكل دائري و المرايا الجانبية يمكنك التحكم بها كهربائياً و هي قابلة للطي و بها مؤشر انعطاف، و من الجهة الخلفية أيضاً بتقنية LED.

أسعار فيات تيبو:

الفئة الأولى POP  بسعر287 ألف جنيه.

الفئة الثانية PACK2 بسعر309 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر329 ألف جنيه.

أسعار كيا ريو:

الفئة الأولى LX بسعر 284 ألف جنيه.

الفئة الثانية EX بسعر315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هاى لاين بسعر 340 ألف جنيه.

اليابانية الكورية الهاتشباك فيات تيبو كيا ريو فيات تيبو كيا ريو

موضوعات متعلقة

لعشاق القوة والرفاهية.. سعر ومواصفات بورشه 911 موديل 2021 في السعودية

كل ما تريد معرفته عن BMW موديل 2021 في مصر |صور

لأصحاب الأعمال الشاقة.. مواصفات فورد اكسبلورر 2021 في الكويت

مقارنة بين كورولا وجراند سيراتو موديل 2021

سوق المستعمل.. سعر فولكس تيجوان SUV موديل 2018

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

سعر رينو ميجان موديل 2021 في المغرب

باقة 7000 دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الكويت

ترشيحاتنا

دراسة: أكثر من 1.2 مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم

عوض تاج الدين: التجارب أثبتت فاعلية لقاحات كورونا المنتجة في مصر

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في السوبر المصري.. تعرف عليه

إنت حمار.. هاني سلامة يكشف كواليس أول لقاء مع يوسف شاهين

حسام صادق يكشف خطوات اشتراك المواطنين في التأمين الصحي الشامل

منها الأرق ليلا والصداع.. أعراض الحسد والسحر والمس |الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللقاح في طبق سلطة.. علماء يعملون على استبدال الحقن بخضروات كورونا|صور

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ