مقارنة بين فيات تيبو هاتشباك وكيا ريو موديل 2021 في مصر | صور

تتألق الإصدارات اليابانية والكورية داخل أسواق السيارات العالمية والمحلية، لما توفره من إصدارات اعتمادية كبيرة،خاصة فئة الهاتشباك التي يفضله الشباب، لصغر حجمها ومواصفاتها القياسية التي تتمتع بها، ومن بين هذه الإصدارات القوية تشتعل المنافسة بين فيات تيبو وكيا ريو.

المحركات

تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تستمد السيارة كيا ريو موديل 2021 هاتشباك قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصان عند عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران 13.6 كجم متر عند عدد لفات 4000 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة 6 سرعات يدوي أو أوتوماتيكي.

عوامل الأمان

دعمت السيارة فيات تيبو هاتشباك بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تحتوى السيارة كيا ريو هاتشباك موديل 2021 على وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانزلاق، و خاصية التحكم والثبات على المنحدرات، وخاصية التحكم الالكتروني في ثبات السيارة على الطرق المنزلقة مع وجود حساسات للمساعدة في الركن.

التجهيزات الداخلية

دعمت سيارة فيات تيبو هاتشباك بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

تتميز سيارة كيا ريو هاتشباك بتجهيزات ومواصفات، منها خاصية البلوتوث، و شاشة تعمل باللمس و كمبيوتر رحلات وراديو ومسجل MP3، بالإضافة إلى وجود مدخل USB، فتحة سقف كهربائية، ومكيف هواء، عجلة قيادة متعددة المهام.

التجهيزات الخارجية

تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2021 بمصابيح انسيابية، و شبكات مختلفة تتوسطها كلمة FIAT بشكل جديد، بينما ترتكز على جنوط تتراوح قياساتها بين 16 و 17 بوصة مع اختلاف الفئات المقدمة، مع موجات بارزة للهيكل الخارجي، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

تتوافر سيارة كيا ريو موديل 2021 بتصميم عصري و انسيابي، مع جنوط مقاس 17 بوصة من الألومنيوم، و المصابيح الامامية بتقنية LED، كما يوجد أسفل الاكصدام مصابيح ضباب ذات شكل دائري و المرايا الجانبية يمكنك التحكم بها كهربائياً و هي قابلة للطي و بها مؤشر انعطاف، و من الجهة الخلفية أيضاً بتقنية LED.

أسعار فيات تيبو:

الفئة الأولى POP بسعر287 ألف جنيه.

الفئة الثانية PACK2 بسعر309 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر329 ألف جنيه.

أسعار كيا ريو:

الفئة الأولى LX بسعر 284 ألف جنيه.

الفئة الثانية EX بسعر315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هاى لاين بسعر 340 ألف جنيه.