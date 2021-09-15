قبل طرحها.. تعرف على مواصفات كيا إكسيد موديل 2022

أفادت عدة تقارير داخل السوق المصري خلال الفترة الماضية، بانضمام إصدار جديد إلى عائلة السيارات الكروس أوفر الـ SUV لشركة كيا ، وهى طراز إكسيد المرتقب إطلاقه في مصر.

تتميز السيارة كيا اكسيد بمحرك بنزين 1000 سي سي و1400 سي سي و1600 سي سي.. ويوفر الأول 120 حصانًا و 172 نيوتن مترًا والمحرك الثاني 140 حصانًا و 242 نيوتن متر والأخير 204 حصان و 265 نيوتن متر.

وصُممت المحركات بالسيارة كيا اكسيد مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات ، ولا تتوفر السيارة مع نظام الدفع الرباعي ولكن بنسخ الجر الأمامي فقط.

وتأتى السيارة كيا إكسيد بأبعاد خارجية أكبر من ستونيك وأصغر من سبورتاج ، و بطول 4395 مم وأعلي في الارتفاع 43 مم بواقع 1490 مم مع عرض أكبر بواقع 26 مم بعرض اجمالي 1826 مم .

وتعد السيارة كيا اكسيد بتصميم أكثر شراسة من عائلة السيارات سييد، بالرغم من اعتمادها على موديلات سييد الهاتشباك التي تتوسع بالهاتشباك والاستيشن واجن وبروسيد الشوتيج بريك، ولكن تأتي بارتفاع أكبر عن الأرض ويبلغ حجم العجلات إما 16 أو 18 بوصة .

وتوضح كيا أن مهندسيها وتم خفض ضوضاء الطريق والاهتزازات بفضل نظام امتصاص الصدمات الديناميكي المطور للجزء الخلفي ، والذي من شأنه أن يعزز الراحة بشكل أكبر.

وتعتبر السيارة أكثر كفاءة قليلاً في التضاريس الصعبة بفضل الخلوص الأرضي الذي زاد بمقدار 42 مم عن سييد العادية ، على الرغم من أن هذا يعتمد على حجم العجلات.