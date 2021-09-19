تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

أصبحت السيارات الكورية ، الأكثر طلبا داخل جميع الأسواق العربية، وخاصة السوق الإماراتي ، مما استطاعت كيا اثبات جدارتها بين جماهيرها .

وجاء ذلك من خلال طراز كيا ريو هاشتباك الشهير موديل 2021 وهي من أكثر الإصدارات طلبا للشباب من قبل الصانع الكوري المخضرم.

تسارع المحرك

تتمتع السيارة كيا ريو هاشتباك موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول سعة 1.4 لتر 4 إسطوانات، يولد قوة 99 حصان، و 133 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أما المحرك الثاني يأتي بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 123 حصان، و 172 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي القابض.

عوامل الترفيه

حصلت سيارة كيا ريو داخليا على تصيمم جديد ومميز، حيث تتوفر بشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة تدعم نظام Apple CarPlay اللاسلكي ونظام Android Auto القياسي، وشاشة العدادات القياسية بحجم 4.2 في منتصف العدادات أمام السائق.

المقصورة الداخلية

دعمت سيارة كيا ريو هاتشباك بحزمة من المعلومات والترفيه القياسية، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، و6 مكبرات صوت ومخرج USB، بلوتوث، نظام أندرويد أوتو اللاسلكي و أبل كاربلاي، راديو ستالايت ونقطة اتصال Wi-Fi ومخارج USB إضافية، متوفرة التحكم التلقائي في المناخ ، الدخول بدون مفتاح ، والتشغيل بضغطة زر.

منظومة الأمن والسلامة

كما تحتوي سيارة كيا ريو 2021 على منظومة الأمن والسلامة، منها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع التعرف على المشاة والسيارات وراكبي الدراجات، مساعدة الحفاظ على المسار، التحذير من تشتت انتباه السائق، نظام التحذير من الإصطدام الأعمى، التحكم الذكي في السرعة، نظام المساعدة في تجنب الاصطدام في حركة المرور الخلفية.

أسعار كيا ريو هاتشباك 2021 في الامارات:

الفئة الأولى MPI HB بسعر 49 ألف درهم.

الفئة الثانية MPI بسعر 50 ألف درهم.

الفئة الثالثة MPI بسعر 63 ألف درهم.

الفئة الرابعة MPI HB بسعر 67 ألف درهم.