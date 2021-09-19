عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

تبأ من 49 ألف دينار
تبأ من 49 ألف دينار مواصفات كيا ريو هاتشباك موديل 2021

أصبحت السيارات الكورية ، الأكثر طلبا داخل جميع الأسواق العربية، وخاصة السوق الإماراتي ، مما استطاعت كيا اثبات جدارتها بين جماهيرها .

 

وجاء ذلك من خلال طراز كيا ريو هاشتباك الشهير موديل 2021 وهي من أكثر الإصدارات طلبا للشباب من قبل الصانع الكوري المخضرم.

 

تسارع المحرك

تتمتع السيارة كيا ريو هاشتباك موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول سعة 1.4 لتر 4 إسطوانات، يولد قوة 99 حصان، و 133 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أما المحرك الثاني يأتي بسعة 1600 سي سي،  يولد قوة 123 حصان، و 172 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي القابض.

عوامل الترفيه

حصلت سيارة كيا ريو داخليا على تصيمم جديد ومميز، حيث تتوفر بشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة تدعم نظام Apple CarPlay اللاسلكي ونظام Android Auto القياسي، وشاشة العدادات القياسية بحجم 4.2 في منتصف العدادات أمام السائق.

المقصورة الداخلية

دعمت سيارة كيا ريو هاتشباك بحزمة من المعلومات والترفيه القياسية، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، و6 مكبرات صوت ومخرج USB، بلوتوث، نظام أندرويد أوتو اللاسلكي و أبل كاربلاي، راديو ستالايت ونقطة اتصال Wi-Fi ومخارج USB إضافية، متوفرة التحكم التلقائي في المناخ ، الدخول بدون مفتاح ، والتشغيل بضغطة زر.

منظومة الأمن والسلامة

كما تحتوي سيارة كيا ريو 2021 على منظومة الأمن والسلامة، منها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع التعرف على المشاة والسيارات وراكبي الدراجات، مساعدة الحفاظ على المسار، التحذير من تشتت انتباه السائق، نظام التحذير من الإصطدام الأعمى، التحكم الذكي في السرعة، نظام المساعدة في تجنب الاصطدام في حركة المرور الخلفية.

أسعار كيا ريو هاتشباك 2021 في الامارات:

الفئة الأولى  MPI HB   بسعر 49 ألف درهم.

الفئة الثانية  MPI بسعر 50 ألف درهم.

الفئة الثالثة  MPI  بسعر 63 ألف درهم.

الفئة الرابعة  MPI HB  بسعر 67 ألف درهم.

الامارات كيا ريو هاشتباك كيا ريو هاشتباك كيا ريو هاشتباك موديل 2021

موضوعات متعلقة

باقة الـ 15 ألف دينار.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت

سعر هيونداي i10 الهاتشباك موديل 2021 في تونس

لأصحاب الذوق الرفيع.. مواصفات وسعر مرسيدس CLS  2021 في مصر

تبدأ من 14200 دينار .. مواصفات سفينة الصحراء تويوتا لاند كروزر 2021 في الكويت

لعشاق العلامات الألمانية باقة 350 ألف جنيه 5 سيارات سيدان موديل 2015

سوق المستعمل..سعر بيجو 407 موديل 2008

لعشاق الدفع الرباعي.. 5 سيارات موديل 2021 في الكويت

سوق المستعمل .. سعر ومواصفات نيسان جوك موديل 2016

ترشيحاتنا

كرته تصطدم بالقائم.. كوكا يشارك في تعادل قونيا سلبيا ضد جيرسونسبور بالدوري التركي

خطوتان للأمام.. ابنة بيليه تكشف تطور حالته الصحية بعد جراحة استئصال ورم

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى

6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

الإمام الأكبر: الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ