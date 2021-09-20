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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية في أسوان

جانب من ندوات التعريف
جانب من ندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

عقدت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بمقر الغرفة التجارية للمحافظة حيث تضمنت الندوة التعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها للمواطنين ، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات تنفيذ ذلك والأوراق المطلوبة للتسجيل، بجانب الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات. 

ويأتي ذلك في إطار المجهودات المكثفة إستعداداً للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان حيث يتم تنفيذ أنشطة التوعية عن المنظومة الجديدة، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بهذه المنظومة وأهميتها .

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وأشرف علي عقد الندوات كل من أحمد عطية مدير الاعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام ، والدكتورة هبة الله حجاجي عضو فريق التوعية والإعلام ، وبالتعاون والتنسيق مع "أحمد أبو الفتوح" مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تُعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوي محافظة أسوان .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد سيارة فنطاس مياه بسعة 10 م3 سيتم إستغلالها للمساهمة فى دعم السيارات والمعدات الخاصة بتوفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى جنوب أسوان بالجودة المطلوبة حيث يأتي ذلك إستمراراً لحرصه على تكثيف الجهود لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى ضمن أسطول المعدات والسيارات الجديدة بالخطة الإستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه. 

وكشف اللواء أشرف عطية بأن المعدات والسيارات الجديدة تشمل عدد 5 مكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم ، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 طنورى أشجار 4 طن وفنطاس مياه 10 طن ، بالإضافة إلى 9 لوادر كبيرة وصغيرة ، فضلاً عن مكنسة لرفع الأتربة ، كما وجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة الاهتمام بإجراءات أعمال الصيانة الدورية للمعدات لضمان أداء عملها بالشكل المطلوب .

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IMG-20210920-WA0018
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية الشئون الالصحية بأسوان اخبار المحافظات اخبار أسوان

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